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誇張！高中技藝競賽爆發誤用去年考題　教長坦承：蠻大錯誤

▲▼高中技藝競賽中餐烹飪誤用去年考題，立委王婉諭批評太誇張。（圖／記者許敏溶攝）

▲高中技藝競賽中餐烹飪學科試題爆發誤用去年考題，立委王婉諭批評太誇張。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

全國高中技藝競賽日前舉行，卻爆發今年商業類中餐烹飪職種學科試題，誤用去年試卷，整份試卷50道選擇題竟和去年一模一樣，立委王婉諭批評太誇張，教育部長潘文忠今（1日）指出，確實有誤用去年試卷狀況，這是蠻大錯誤，國教署會組成專案小組了解細節，一周內提出檢討報告。

全國高級中等學校商業類111學年度商業類學生技藝競賽日前舉行，但卻爆發中餐烹飪職種學科試題，整份試卷50道選擇題竟和去年一模一樣，立法院教育文化委員會今天審議「國民教育法修正草案」案，教育部長潘文忠在會前接受媒體聯訪時，坦承確實有此事。

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潘文忠表示，今年競賽新北市教育局為主辦單位，由三重商工擔任執行學校，據了解，的確在商業類中餐烹飪職種學科試題，誤用去年試卷，事件發生後，新北市教育局也組成應變小組，邀請辦理委員會委員進行研議瞭解，評估這樣題目確實誤用，但經評估還是會使用該版學科測驗成績來計算，這是最佳適切的選擇。

▲▼教育部長潘文忠表示，蘇揆沒有詢問去留的問題。（圖／記者許敏溶攝）

▲潘文忠坦承，高中技藝競賽中餐烹飪學科誤用去年考題是蠻大錯誤。（圖／記者許敏溶攝）

潘文忠指出，教育部會尊重主辦單位教應變小組的討論，而誤用去年題目，確實在行政上應該檢討，儘管各類別職種競賽已陸續辦理完成，這部分會請國教署組成專案小組了解細節，並擬出因應方案，作為明年參考，關作業細節應該更精緻，避免再次出現疏失。

而立委王婉諭在質詢時，批評這事件太誇張，認為完全沒有把關機制，要求教育部提出檢討報告，潘文忠坦言，這的確是蠻大錯誤，會請國教署在一周內提出檢討報告。

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