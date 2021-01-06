長中高職部許瑨瑋參加商業類全國技藝競賽　榮獲電腦繪圖金手獎

▲台南市長榮中學高職部，參加109學年度商業類全國高級中等學校學生技藝競賽，拿下多項大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學高職部，參加109學年度商業類全國高級中等學校學生技藝競賽，拿下多項大獎，多三忠許瑨瑋獲電腦繪圖金手獎（第10名）、廣三忠陳蓉靚獲商業廣告優勝、處三忠黃廷諺獲文書處理優勝。

指導老師楊宜靜老師、楊文迪老師及林中信老師表示，得獎同學的努力有目共睹，也為即將參加統測的準考生們注入一劑強心劑。

楊宜靜老師表示，大家提前5月份開始訓練，從最基本的姿態、動作、歷屆試題、到各種角色的練習，在競賽的前1個半月確認繪圖風格，累積無數作品後，最終獲得金手獎，實屬不易！期待瑨瑋能保持熱忱，成為通往國立大學的動力。

許瑨瑋表示，除了指導老師耐心的教導，也真的非常感謝校方的全力支持，選手在訓練上除了實質的能力提升外，內在的心理建設也相當重要，長時間的訓練不僅要讓學生能夠確實改進缺點，也要適時的鼓勵讓學生有信心且保持著繼續訓練的動力。自入學就聽說了這項比賽，並一直以此為目標而努力準備，而也不辜負我的期望拿到了名次，著實幸運。

校方表示，長中近年在全國賽中表現亮眼，感謝指導老師們的用心，也為同學們熱情投入感到感動，期待在教學相長的氛圍下，同學們都能達成目標，脫穎而出。

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