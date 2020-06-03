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基隆市國中技藝教育競賽頒獎　林右昌盼學生走出自己一片天

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▲ 基隆市國中技藝教育競賽頒獎 林右昌盼學生走出自己一片天。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆市國中技藝教育競賽頒獎，林右昌盼學生走出自己一片天。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府3日下午在成功國中舉辦「108學年度國中技藝競賽頒獎典禮」，共表揚122位獲獎學生，獲獎學生可在技優甄審、實用技能學程等入學管道，取得相關積分或優先分發的機會，市長林右昌也特地到場勉勵獲獎學生，期勉學生在自己有興趣的領域中努力，走出自己的一片天。

林右昌說，國中技藝競賽頒獎典禮是疫情趨緩後，首度舉行的大型頒獎活動，不過市府還是依照相關的防疫規定，國中技藝競賽成果豐碩，還有學生在全國比賽中獲得二、三名的佳績，這都要感謝師長們的支持，現在升學管道多元，很多職系探索都要動腦又動手，才能應付時代的挑戰，希望學生們都在自己最有志趣的領域中繼續努力，走出自己的一片天。

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▲ 基隆市國中技藝教育競賽頒獎 林右昌盼學生走出自己一片天。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆市國中技藝教育競賽頒獎。

教育處表示，本次競賽分為11職群14個主題進行，總計461人報名，有122名學生獲獎，其中武崙國中共有21名學生獲獎，為本屆最大贏家，百福國中則以16人居次；典禮中除表揚本年度技藝競賽獲獎同學之外，也表揚了本市榮獲109年度全國技能競賽青少年組兩位得獎同學。

教育處指出，本次土木與建築職群競賽中，來自武崙國中榮獲第一名的徐浩軒同學與第三名的楊庭瑋同學，參與本年度第50屆全國技能競賽青少年組漆作職類競賽，分別獲得第三名與第二名的好佳績，這是本市首度有國中生於全國性技能競賽中獲得肯定。

▲ 基隆市國中技藝教育競賽頒獎 林右昌盼學生走出自己一片天。（圖／基隆市政府提供）

▲「108學年度國中技藝競賽頒獎典禮」，共表揚122位獲獎學生。

徐浩軒同學平日課業表現雖不盡理想，但在家人與師長鼓勵之下，參加技藝教育課程磨練技藝，讓自己在這個領域發光發熱，這次獲獎更讓他找到了自己的自信與光彩；楊庭瑋同學家境清寒，相當懂得知福惜福，也知道把握每一次機會，尤其踏實與堅持的態度更獲得許多師長的肯定，此次全國競賽榮獲亞軍，更是對他認真態度的另一種肯定。

今年獲獎學生中，機械職群第二名安樂高中國中部郭千慈同學，站在得獎學生中格外亮眼，歷年機械職群競賽獲獎學生幾乎清一色都是男生，郭同學當初也是抱著好奇心想嚐試沒接觸過的課程，才選擇機械職群，第一次練習的時候也覺得很困難，但經過技藝班老師指導後，才逐漸有自信心，從劃線、鑽孔、鋸切到最後的銼削，每個步驟都考驗著耐心與細心，郭同學表示因為競賽得名，讓她更有自信心面對未來挑戰，並希望未來職業可以從事與機械相關的工作。

教育處表示，職業不分性別，為達到學生適性揚才的目標，讓每個學生能依照專長選擇自己心目中理想的就學進路，獲獎是對學生及教師的肯定，但競賽成績並非技職教育最終目的，能夠讓參與技藝教育的同學們在初階技職試探教育中重新燃起學習的成就感與自信心，才是基隆市長期致力於國中技藝教育的根本初衷。

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▲ 基隆市國中技藝教育競賽頒獎 林右昌盼學生走出自己一片天。（圖／基隆市政府提供）

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