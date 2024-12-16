屏東縣鼓勵生養意願　明年第2名以上新生兒津貼提高為3萬元

▲屏東縣明年第2名以上新生兒生育津貼提高為3萬元 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣為鼓勵縣民提高生養意願，減輕育兒家庭負擔，縣長周春米今(16)日宣布，114年1月1日起，第2名以上新生兒生育津貼增加1萬元，調升為3萬元，除加碼生育津貼外，父母同時還可申請到宅母嬰照護月嫂80小時免費服務。

周春米縣長表示，屏東縣111年全縣出生人數為3,749人，上任後112年起發放生育津貼每名新生兒2萬元，全縣出生人數為4,260人，較111年增加511名新生兒；113年截至11月底出生人數4034人，也比112年同期增加148人，連續2年出生人口數呈現正成長，可見縣民支持與肯定屏東縣的友善育兒政策。

活動中也請來孕媽咪現身說法，已經懷上第三胎的吳媽咪表示，預產期在下個月，縣府補貼月嫂服務80小時，免費額度用完後，想將生育津貼用於自費申請月嫂服務；新手媽媽何媽咪則希望把生育津貼花費在月子中心。

縣府民政處表示，屏東縣生育津貼與到宅月嫂服務、各鄉（鎮、市）公所發放的生育補助並不排斥，只要符合資格，皆可同時申請。

民政處表示，112年1月1日以後出生的新生兒，在本縣各戶政事務所（含辦公室）辦理出生或初設戶籍登記，父或母已設籍並實際居住本縣滿1年，且申請補助時持續設籍者，每名新生兒發給生育津貼新台幣2萬元，114年1月1日以後出生的第2名以上新生兒，再加碼1萬元。於新生兒出生之次日起6個月內，向申辦出生或初設戶籍登記的戶政事務所（辦公室）提出申請。

民政處表示，為讓爸媽了解屏東縣各項友善育兒政策，縣府推出「屏東安心育兒手冊」跨局處整合本縣育兒福利與衛敎資訊，內容有每人80小時到宅母嬰照護月嫂服務、提供價值6,000元的孕婦產檢交通補助車券、孕產婦諮詢專線、幼兒照護與健檢提醒、托育服務據點與費用補助、勞工育兒權益、親子共讀技巧與推薦書目等。