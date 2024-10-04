山陀兒颱風災後加強搶修　周春米為安泰罹難者默哀

▲屏東縣長周春米為安泰罹難者默哀 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

東港安泰醫院在山陀兒颱風來襲期間因火警造成9人罹難，周春米縣長10月4日主持災害應變中心工作會議時，率團隊為罹難者默哀。周縣長表示，颱風過後仍有多處路樹倒塌、家戶停電停水停話，已請台電台水電信單位加速搶修，並請農業處除了盡速啟動災損調查外，也要注意糧食、蔬果等民生物資供應確保無虞，全力協助鄉親恢復正常生活。

因應山陀兒颱風，屏東縣自10月1日至10月4日停止上班上課，周縣長強調，不是放颱風假，雖然4日風力雨量雖未達停止上班上課標準，但經歷昨(3）日強風豪雨侵襲，各地災情陸續湧現，至昨晚全縣停電戶數將近7萬戶，考量民眾通勤安全及清理家園而停止上班上課。今日風雨停歇是搶修的黃金時刻，請各單位務必加緊作業，及查報災損、館舍損失等，掌握民眾需求。

氣象署已於4日清晨5時30分解除颱風警報，但前一日的強風造成縣內多處路樹倒塌，導致影響電力、自來水、電信中斷，經徹夜搶修，截至4日上午9時仍有約4萬戶停電、3300戶停水、6100戶停水，其中小琉球影響最大，但因海象不佳航運停駛，周春米縣長與立委徐富癸協調海巡署、海委會協助，出動艦艇接送台電台水人員，4日上午10時30分許從旗津出發趕往小琉球搶修，希望今晚能全面恢復正常供應。

而3日颱風風雨正強時東港安泰醫院發生火警，周縣長感謝警消同仁第一線在風雨中搶救，但不幸仍有8名病患及1名職員罹難，周縣長特別率團隊默哀致意。目前衛生局已協助116名病患轉診，周縣長除了請消防局謹慎調查起火原因及疏散過程，並請社會處啟動關懷慰問機制，關心病患及家屬。