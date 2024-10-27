屏東慈惠護專建校60年！周春米到場　期勉培育基層醫療人才

▲屏東慈惠護專60年校慶，同學表演競技啦啦隊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／屏東報導

慈惠醫專在25日舉行盛大的60周年校慶慶祝大會，該校創校迄今正式屆滿六十年，這是學校歷史上重要的里程碑，屏東縣大家長周春米縣長特別蒞臨典禮會場，除親自為學校致賀詞，並對學校創校六十年來培育人才無數，成就非凡表示高度肯定。縣長勉勵全體師生在未來繼續努力追求卓越，為社會培養更多優秀人才。

慈惠醫專是南台灣大專校院原住民生比例最高的學校，所以校慶開幕活動以原住民傳統舞蹈揭起序幕，秉持著「族群主流化」的觀點，希望讓原住民的歷史觀點能被世人所理解，精湛的原住民舞蹈表演與落實原民文化傳承一直以來都是特色！緊接著是物理治療科的Woosa啦啦隊的表演，展現年輕與活力，Woosa啦啦隊員們透過動感十足的舞步、精心編排的動作以及各種特技，如高難度的拋接、翻轉和人塔，展示慈惠學子們的體能和協調能力，Woosa啦啦隊員的辛勤練習，不僅展示了團隊合作的精神，也融合了節奏感、創意與運動技巧。

▲屏東慈惠護專60年校慶，屏東縣長周春米到場致意 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲屏東慈惠護專60年校慶 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外，還有氣勢磅礡的太鼓表演，鼓聲循序漸進，鼓法迅勢震撼入雲霄，響亮的鼓聲中為學校祈福，象徵學校穩健成長永續經營、同時餐飲管理科特別在餐飲專業大樓舉辦技藝傳承「拜師大典活動」，看似單純的拜師一事，卻發揮著「拜師敬我」的功效，並且宣誓「志願投入餐飲界，追隨師傅學藝，並願遵守餐飲界倫理常規，講信重義，勤學精進，接受教誨，傳承美食藝術文化」，更要能啟發學生們體會「治大國若烹小鮮」的智慧。

慈惠醫專最初以「私立慈惠高級護理助產職業學校」之名，肩負為基層醫療培育人才的使命，發展至民國89年順利改制為「慈惠醫專」，隨著社會醫療需求的變遷，並逐步擴展至今包含護理科、幼兒保育科、物理治療科、護理助產科、餐飲管理科、口腔衛生學科、美容造型設計科，以及數位媒體創意設計科八學科；慈惠醫專在董事長郭蔡靜香女士堅強領導、校長張鳳祥博士、副校長黃蘭茜博士的共同帶領，在全體教職員工的堅守崗位，不屈不撓、逆境突圍並堅持初衷繼續訓練出學有專精、勇於服務貢獻社會的專業學生，並展望未來的發展方向，繼續致力於推動醫護教育與創新，與時俱進繼續邁向下一甲子的榮光。