屏縣全力防備山陀兒颱風　周春米：未來36小時是關鍵

▲周春米縣長主持災害應變中心會議 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

山陀兒颱風來襲，周春米縣長10月1日主持災害應變中心會議表示，今晚到明天風雨最劇烈，請各單位嚴陣以待，未來36小時是重要關鍵，必須警戒再警戒，除了林邊、枋寮等沿海鄉鎮低窪地區慎防積淹水外，原鄉部落預防性撤離也要盡快執行，春日鄉進度落後，她憂心仲仲，要求公所加快腳步。

屏東縣災害應變中心工作會議結束後，周春米又馬不停蹄到屏東市和生重劃區、高樹鄉等地視察防颱準備情形，她表示，風雨預估下午3、4點過後陸續增強，民眾務必要做好防颱準備，非必要請不要出門，也不要上山或到海邊，平安度過颱風。

周春米依據災害應變中心資料指出，屏南山區、恆春半島風力已超過10級陣風，雨量最高超過300毫米；高樹等沿山地區、山區原鄉都要特別警戒，小心土石崩落、土石流及山洪暴發，都要強制要求不能再上山。

她並關心原鄉部落撤離進度，屏東縣截至1日上午9時統計撤離773人，包括滿州鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、獅子鄉、牡丹鄉等，除部分依親，全縣開設8處收容所共收容290人。其中春日鄉還沒有動靜，周縣長請公所加速執行，以確保族人安全。

而依國家防災中心警示，颱風經過小琉球時，浪高可能達到8公尺、沿海有6公尺的，風暴潮、海水倒灌要特別小心，目前航運暫停，她也特別提醒琉球鄉公所做好確保物資、防災整備，全面警戒。

另縣府既有大型移動式抽水機組157台，已全數預佈待命抽水中，縣府再向經濟部水利署申請支援22部移動式抽水機，已到位16部，由水利處持續追蹤爭取中。

周春米表示，剛與賴清德總統及中央災害應變中心視訊會議，總統特別指示屏東可能是此次山陀兒颱風影響最嚴重、災情最辛苦的縣市，中央與地方及各單位要全力防颱，也請第一線同仁執勤時務必小心，以安全優先。