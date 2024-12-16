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84歲翁出門倒垃圾遭撞！　拖行10km「顱骨外露、左腳見骨」死亡

▲▼帕英15日駕駛小型貨車撞上84歲老人文楚後，拖著受害者遺體急速行駛了10公里。（圖／翻攝自Facebook）

▲帕英15日駕駛小型貨車撞上84歲老人文楚後，拖著受害者遺體急速行駛了10公里。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

泰國中部叻丕（Ratchaburi）最近發生了一起肇事逃逸事件，61歲男子帕英（Paeng Somjai）15日在駕駛小型貨車時，意外撞上84歲老人文楚（Boonchu Aramkong），卻未停車救援，反而當場逃跑，導致受害者遺體被拖行超過10公里。事後，警方將其逮捕歸案，而死者家屬則要求他出席喪禮，為其過失致歉並承擔法律責任。

據泰媒The Thaiger報導，12月15日，坡塔蘭（Photharam）警方接獲報案稱，有目擊者在鐵路旁尋獲一具遺體，經證實死者為84歲男性文楚。法醫報告顯示，文楚身體多處遭受多處重傷，其中頭部重創導致顱骨外露，左臂幾乎斷裂，左腳被拖行至僅剩骨頭，全身佈滿抓痕。初步推測，死者是在車禍中被撞擊拖行後死亡。

死者家屬表示，事發當天，文楚正準備穿越馬路去倒垃圾，不料卻被一輛小型貨車撞倒，而這輛小貨車未在車禍後停下，反而拖著文楚的屍體揚長而去。家屬試圖追趕卻未成功，只能報警求助。警方最後在距離事發地點超過10公里處找到文楚的遺體，並根據線索找到停在寺廟外的肇事車輛，成功逮捕肇事逃逸的嫌犯帕英。

帕英在警方的調查中承認，他當天剛從附近一個市場開車回家，途中意外撞上文楚，但因為驚慌失措而未停車救援，選擇逃離現場。他對自己的行為感到後悔，但強調沒有故意拖行遺體。

死者家屬對其行為表示強烈不滿，認為帕英若在撞擊後立即停車，文楚或許還有生還機會。目前，死者家屬要求帕英出席葬禮，為其過失致歉，並承擔應有的責任。警方表示，帕英將面臨相關法律制裁，而案件仍在進一步調查中。

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