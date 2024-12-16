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陳梅慧車禍案「排除陰謀論」！竹檢比對eTag紀錄 ：2車距離3.6km

▲▼犯罪調查師陳梅慧車禍死亡，新竹地檢署召開偵結記者會說明。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲金融犯罪調查師陳梅慧車禍死亡，新竹地檢署召開偵結記者會說明。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、莊智勝／新竹報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，曾利用專業追查創意私房、88會館等金流，但日前卻不幸於國道車禍中喪生，引發陰謀論一說。新竹地檢署今(16日)偵結，將肇事的uber司機徐男(37歲)依過失致死罪起訴，並對疑點一一釋疑，排除「假車禍真殺人」可能性。

檢座指出，肇事的司機徐男為uber駕駛，12月3日接受派遣，前往台中市北屯區敦富路載送客人李男、郭女夫妻，準備前往機場；檢方進一步調查，確認李男確實早在同年7月14日晚間就已上網預訂日本大阪行程，並訂好酒店、以及機票航班，預定於12月4日上午7時12分起飛，並由妻子郭女於11月21日使用通訊軟體向機場機送業者叫車，具有計畫出國之事實。

而12月3日晚間，刑事局謝姓偵查員、XREX創辦人黃男、以及陳梅慧3人因XREX交易所員工涉嫌洩密案件，而前往台中市刑大約談，3人直到12月4日1時37分複訊結束後才離開中檢，並由在偵查庭外等候的XREX劉姓員工以Uber APP叫車，載送3人北上返回台北市南港區、以及新北市汐止區；司機張男接到派單後，於1時45分抵達中檢，3人上車後即經林森路、五權路、中清路，並於2時8分上大雅交流道北行。

▲▼ XREX創辦人黃耀文(左)與陳梅慧(中) 。（圖／翻攝社群媒體）

▲XREX創辦人黃耀文(左)與陳梅慧(中) 。（圖／翻攝社群媒體）

檢方指出，事故地點屬彎道，且當時前方已有車禍發生，造成車流回堵，但徐男因怕耽誤乘客機場行程，仍以時速106至108公里疾駛於內側車道，因彎道視線遮擋，駛入77.7K處後才發現前方車輛停下，徐男來不及剎車而追撞前車，造成陳梅慧死亡；而肇事的徐男自己也受重傷，肝臟破裂住院治療。

檢方表示，外界盛傳「假車禍真殺人」陰謀論，但首先叫車者並非陳梅慧本人，且檢方比對2車足跡，發現雙方在台中市區時軌跡完全不同，是上國道後才開始重疊；若要製造故意車禍，應會有追逐、或跟蹤情形，但勘驗2車eTag紀錄，發現有2至3分鐘的時間差，換算成距離的話車距約3.6公里，肉眼已經難以看清前車，如此要製造故意車禍，具有高度不確定性，成功率也低，還可能造成自己重傷，因此檢方排除這一論點，今偵結後依過失致死罪將徐男起訴。

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