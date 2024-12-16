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陳梅慧之死排除假車禍真殺人　律師曝家屬心聲：還要做一件事

▲▼ XREX創辦人黃耀文(左)與陳梅慧(中) 。（圖／翻攝社群媒體）

▲陳梅慧車禍身亡案，家屬尊重檢察官調查認為是後車駕駛過失致死。（資料照／翻攝社群媒體）

記者劉昌松／台北報導

XREX集團區塊練金融犯罪調查師陳梅慧在國道遭遇追撞身亡，消息曝光後引發各種陰謀論，案經新竹地檢署全力調查，認定是後方UBER徐姓駕駛未注意車前狀況，導致6車連環追撞，16日依過失致死等罪起訴徐男，全案排除「假車禍真殺人」的可能性。陳梅慧家屬委任律師表示，大致上尊重接受調查結果。

律師陳孟秀表示，與家屬透過媒體觀看直播和新聞稿，看起來檢察官在各個環節，包含事前，以及經過過程，都有詳盡調查，確實在事證上沒有異常，不過家屬還是會在收到起訴書之後，再看有沒有其他的意見。

陳梅慧3日晚間，和XREX創辦人黃耀文、刑事局偵查員謝睿璿，因涉及一起洩密案，先後到台中地檢署接受檢察官訊問後，晚間共同搭乘UBER返回台北，卻在國道77.7公里處，因前方與角頭郝廣民車禍案而堵車。

此時準備載送客人到機場的徐姓UBER駕駛，以時速106公里到108公里，從後方疾駛而來，因彎道視線遮擋，轉進77.7公里彎道時，猛然撞上陳女等人座車並持續往前推撞，總計造成陳女傷重送醫不治，徐男自己在內6人受傷。

由於陳梅慧是協助警方追查創意私房等科技犯罪的重要幫手，事件引發「假車禍真殺人」陰謀論，新竹地檢署隔天在最高檢察署指示下展開偵辦，調閱86台監視攝影機畫面，以及相關影像、相關人通聯與行車紀錄，清查車輛562台次，認為陳女座車與徐男駕駛的UBER在上高速公路前，在市區的軌跡完全不同，沒有追逐或跟蹤情形，排除刻意製造車禍等問題。

陳梅慧的家屬日前則是委任律師發出聲明表示，事發至今「仍無法相信梅慧的離去，也難以面對驟失梅慧的傷痛，感謝梅慧生前的各方好友，以各種方式默默懷念梅慧的好」，但希望社會各界與媒體尊重逝者與家屬的隱私，避免揭露私人生活及喪儀的訊息，避免使用未經授權的私人照片，另外，家屬也強調，對事故原因仍充滿疑惑，已委請律師協助提出法律行動，希望檢調能以公正與專業的態度，詳加檢視案件的各種疑點，給家屬一個清楚的交代。

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