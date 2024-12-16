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衛福部高官4年前霸凌員工害輕生！立委痛批：官官相護誰敢說

有民眾向陳昭姿陳情衛福部主秘劉玉娟2020年任職於健保署期間，組內曾有同仁輕生身亡。（圖／翻攝自國會頻道）

▲陳昭姿拿出民眾陳情內容。（圖／翻攝自國會頻道）

記者趙于婷／台北報導

衛福部上周公開3位司長及副署長霸凌案調查結果，皆不成立，引發關注。民眾黨立委陳昭姿今在立法院拿出民眾陳情，直指衛福部主秘兼任社保司長（已免兼）劉玉娟4年前在任職台北業務組長期間，組內曾有1位同仁在家輕生，另還有多位員工接受心理輔導，但如今劉玉娟陷入霸凌質疑，卻仍未拔官，根本是官官相護。

立法院衛環委員會今邀請衛福部針對「所屬機關有關霸凌事件之調查檢討」進行專題報告。陳昭姿一上台就拿出民眾陳情，內容直指本次同樣涉霸凌案的劉玉娟，2020年擔任健保署台北業務組組長期間，組內曾有一位紀姓同仁在家輕生，但調查結果卻是紀姓員工因憂鬱症想不開，與主管管教無關。

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陳昭姿進一步提到，令人疑惑的是，當時該組有5、6位同仁要求需要心理輔導，這當時是由劉玉娟和當時的心腹賴姓科長一起處理，外人根本不知道如何處理，現在劉玉娟已經升到衛福部主秘；這次霸凌案調查結果也讓陳昭姿質疑「官官相護下誰敢說？」

▲▼劉玉娟 社會保險司主秘兼代理司長 立法院衛環委員會 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部主秘劉玉娟。（圖／記者屠惠剛攝，資料照）

她更進一步提到，還有一名同仁已從健保署退休，可是現在聽到劉司長的消息，「手仍然會顫抖」，劉任職期間更有2位科長因受不了領導風格，自願降調為非主管，另還有一位專委、三個科長被逼退休，陳情希望有人可以勇敢站出來舉發。

而針對本次劉玉娟又涉霸凌，陳昭姿說，有內部同仁求救表示很害怕，怕被秋後算帳，因為就算劉玉娟被免兼社保司長一位，還是坐在主秘職位上，「可以監督社保司，繼續作威作福」。陳昭姿也痛批，衛福部這是調查報告不公開完整內容，連勞動部都有公開調查報告，衛福部卻做不到，只能以「官官相護、避重就輕」8個字形容。

對此，衛福部次長呂建德回應，有關4年前健保署同仁事件，該同仁在多年前就開始接受治療，相關就醫紀錄及事證都可以查證，不希望再被刻意操作，這是對輕生當事人家屬的二次傷害。至於是否公開調查內容，呂建德表示，因為牽涉到許多同仁，有同仁希望保護隱私，因此經過考量才並未同步在網上公布。

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