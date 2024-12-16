雪地整排人屍！北韓士兵在俄羅斯被殲滅　畫面曝光

▲烏克蘭軍方公布北韓士兵戰死的影像與照片。畫面經模糊處理。（圖／翻攝自Ukraine’s Armed Forces）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭軍方無人機部隊「馬迪亞爾」（Madiar）15日在社群平台Telegram公開影像及照片，顯示有數十名北韓與俄羅斯士兵在俄羅斯庫斯克州前線被殲滅，整排遺體倒在雪地上。

▲畫面經模糊處理。（圖／翻攝自Ukraine’s Armed Forces）

烏克蘭真理報、韓聯社報導，這群士兵14日命喪俄羅斯與烏克蘭接壤地區的襲擊，馬迪亞爾部隊宣稱，這是第414無人攻擊航空系統團的FPV無人機飛行員、馬胡拉旅（Mahura Brigade）、第95空中突擊旅、第36獨立海軍陸戰旅、第1坦克旅和第17坦克旅聯手取得的成果。馬迪亞爾Telegram帳號發布的消息無法得到立即證實。

烏克蘭總統澤倫斯基14日指出，初步掌握數據，北韓軍力已被俄方用於攻擊行動，人數相當多，俄軍把他們編入聯合部隊，雖然現階段北韓部隊成員只出現在庫斯克地區，但接下來可能會被派往前線其他地區。

另據烏克蘭國防情報機構，俄軍派遣北韓士兵在庫斯克州展開突襲行動，特別是在海軍陸戰隊與空降部隊的聯合部隊之中。但有消息指出，北韓軍隊誤擊俄羅斯友軍，殺害8名替俄羅斯打仗的車臣部隊成員。

美國已經證實北韓參與俄羅斯在庫斯科州的戰鬥。紐約時報稱，5萬名俄羅斯與北韓士兵正準備在庫斯克州發動大規模反攻。