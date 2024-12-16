控愛爾蘭極度反猶！　以色列宣布「關閉大使館」

▲以色列外交部長薩爾（Gideon Sa'ar）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

以色列外交部15日宣布，由於愛爾蘭政府採取「極端反以色列」政策，因此關閉駐愛爾蘭大使館。對此愛爾蘭總理表示，以色列的決定令人感到相當遺憾，但愛爾蘭持續支持和平、人權和國際法。

根據CNN報導，以色列外交部長薩爾（Gideon Sa'ar）表示，愛爾蘭透過針對以色列的行動和反猶太言論，試圖將以色列妖魔化並剝奪其正當性，且採取雙重標準，「愛爾蘭在與以色列的關係中已經跨越所有紅線。」

愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）指出，以色列的決定令人感到相當遺憾，「我完全否認愛爾蘭是反以色列的說法。愛爾蘭支持和平、人權與國際法。」

愛爾蘭今年5月正式承認巴勒斯坦國，哈里斯當時曾向CNN記者表示，「做正確的事情永遠不會有錯誤的時間點。」隨後，以色列下令立即召回其駐愛爾蘭大使。

愛爾蘭今年3月宣布將干預國際法院針對以色列的種族滅絕案件，表明該國長期以來對巴勒斯坦的支持立場。

該案件由南非率先提交國際法院，在今年1月的初步裁決中，法院命令以色列「採取其能力範圍內的所有措施」以防止在加薩發生種族滅絕行為，但未直接指控其犯下種族滅絕罪行。