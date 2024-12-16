IG官方來信超逼真！　專家教「3招破解詐騙」

▲近期有詐騙集團假冒Instagram官方，透過電子郵件誘導用戶更改密碼和個人資料。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

詐騙手法多變，近期更有詐騙集團假冒Instagram官方，透過電子郵件誘導用戶更改密碼和個人資料，讓不少人防不勝防，專家也列出3個方法讓用戶檢查真偽。

根據「資安趨勢部落格」的報導，詐騙集團利用與Instagram官方安全通知電子信箱相似的地址，如「security@mail.instagram.com」，來提醒用戶重設密碼或警告登入異常。然而，這些信件看似官方通知，但實際上是詐騙陷阱，若用戶不慎點擊連結並修改密碼，可能會遭受不法利用。

為避免上當，專家表示，即使信件發送地址看起來很像官方來信，仍有幾個方法可以檢查其真偽。

首先，用戶可以檢查寄件信箱是否完全一致。詐騙者可能會使用相近名稱以假亂真，如「@mails.instagram.com」或「@instagram-security.com」，這些皆為詐騙信箱。用戶必須確保郵件來自「@mail.instagram.com」。

其次，不要點擊郵件內的連結。建議用戶直接到Instagram APP或網站登入帳戶進行更改動作，千萬不要透過郵件中的連結。

最後，使用Instagram內建的「最近的電子郵件」功能。用戶可前往Instagram應用程式中的「設定→帳號管理中心→密碼和帳號安全→最近的電子郵件」，來查看Instagram是否有寄來官方郵件，包含過去14天內傳送有關帳號安全和登入資料的電子郵件，以辨真偽。

▲查看Instagram是否有寄來官方郵件。（圖／記者張方瑀）



如果上述方式還是不能確定，建議用戶不要在信件點開的連結進行密碼修改，而是直接從Instagram應用程式中更改密碼，能降低被詐騙的風險。用戶可以進到Instagram的「設定→帳號管理中心→密碼和帳號安全→變更密碼」來更改設定。

Instagram官方也聲明，不會要求用戶提供密碼或其他敏感訊息。如果郵件要求用戶點擊連結並輸入個人訊息，通常都是詐騙，官方也不會透過「帳號安全事宜」來私自聯繫使用者。

▼直接從Instagram應用程式中更改密碼，能降低被詐騙的風險。（圖／記者張方瑀）

