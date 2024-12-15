守護市民安全　南消創意宣導話劇提醒防範CO隱形殺手

▲冬季來臨，天氣轉寒，民眾最愛洗熱呼呼的熱水澡，台南市防局特別提醒，若燃氣熱水器安裝位置或使用方式不當，可能引起一氧化碳中毒，對家人健康造成嚴重威脅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

冬季來臨，天氣轉寒，民眾最愛洗熱呼呼的熱水澡，台南市防局特別提醒，若燃氣熱水器安裝位置或使用方式不當，可能引起一氧化碳中毒，對家人健康造成嚴重威脅。

根據內政部消防署統計，在2019年至2023年間，全國共發生118起一氧化碳中毒事件，其中有89％（105件）是因為屋外型熱水器安裝在通風不良場所導致，而2024年截至10月份已發生22件中毒事故，導致1人死亡及59人送醫。

為加強防範一氧化碳中毒宣導，內政部消防署訂每年12月到隔年2月為一氧化碳預防季，並將每年12月16日訂為一氧化碳宣導日，消防局也在預防季期間辦理系列宣導活動，強化市民對於潛在風險意識的提升。

台南市消防局15日於南區明興社區活動中心辦理防範一氧化碳中毒宣導，由大橋國中啦啦舞蹈校隊開場為本次活動揭開序幕，義消婦女中隊第一分隊也準備精彩的話劇表演，短劇以輕鬆幽默的方式結合穿越橋段，故事背景設定在古代的一個寒冷冬日，劇情描述皇后與宮女們在皇宮內生火取暖，卻因通風不良而引發一氧化碳中毒而消防人員穿越時空，解救大家並宣導如何防範一氧化碳中毒。整部話劇以生動方式宣導防範一氧化碳中毒的知識，讓觀眾在歡笑中牢記安全要點也讓大家了解一氧化碳中毒的原因、發生過程及如何避免憾事的發生。

活動當天也設置宣導攤位，吸引民眾踴躍參與，攤位以闖關遊戲方式進行，結合實用知識與趣味挑戰，完成闖關並集滿4點即可兌換精美小禮物1份。活動現場氣氛熱烈，寓教於樂的設計深受好評。

臺南市長黃偉哲呼籲各位市民朋友，使用瓦斯熱水器洗澡時，應要開窗保持通風，防止一氧化碳中毒，若發生頭暈、嘔吐、四肢無力等類似一氧化碳中毒症狀時，請即刻撥打119求救。

消防局局長李明峯表示民眾應定期檢查家中瓦斯熱水器的安裝位置，若於陽臺加蓋、室內等通風不良空間，應選用強制排氣功能的熱水器，並依規定正確裝設排氣管，不可使用鋁製排氣管以免漏氣，確保廢氣順利排出室外。屋外型熱水器禁止安裝於室內，避免瓦斯燃燒不完全產生一氧化碳，威脅家人健康與安全。

消防局自2025年1月1日起至2月29日止，針對具有一氧化碳中毒潛勢住戶，進行遷移或更換熱水器，每戶最高補助3000元；另外低收入戶更高達12000元的補助，因名額有限，額滿或經費用完將提前結束。有需求的民眾可撥打119或向當地消防分隊洽詢。