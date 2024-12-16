斐濟5星渡假村爆酒精中毒！　7遊客「噁心嘔吐」急送醫

▲五星級度假村「華威斐濟」發生疑似酒精中毒事件。（圖／翻攝自Facebook／Warwick Fiji）



記者張方瑀／綜合報導

斐濟一間度假村發生疑似酒精中毒事件，導致7名遊客出現噁心、嘔吐等相關症狀，緊急送往醫院救治，其中幾人情況嚴重。

根據BBC報導，這7名遊客年齡從18歲到56歲不等，其中有4名澳洲人、1名美國人，其餘2人尚未確認國籍。他們在當地時間14日晚上於五星級度假村「華威斐濟」（Warwick Fiji）的酒吧裡喝了雞尾酒，不久後開始出現噁心、嘔吐和痙攣、發冷、顫抖等神經系統症狀。

其中一名56歲澳洲籍婦女仍在醫院中接受持續監控，另一名19歲的澳洲女性則出現了嚴重的醫療狀況；另外2名澳洲女性，分別為49歲和18歲，情況危急但不那麼嚴重。

飯店表示，他們對此事高度重視，正展開全面內部調查，並等待衛生當局的檢測報告結果。斐濟警方已介入調查事件的具體情況。

澳洲外交貿易部（ DFAT）提醒遊客，在斐濟飲酒時需注意飲料可能被下藥或含有甲醇中毒的風險，並建議若懷疑飲料被下藥，應立即尋求醫療協助。

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