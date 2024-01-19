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若爆發第三次世界大戰「哪裡最安全？」　亞洲2國上榜了

▲▼不丹富畢卡峽谷（Phobjikha Valley）的一條小溪。（圖／路透）

▲不丹名列最安全國家之一。圖為富畢卡峽谷（Phobjikha Valley）的一條小溪。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

全球各地衝突不斷，包括歐洲的烏俄戰爭持續僵持，中東的以哈烽火綿延不斷，非洲國家頻發政變等。《每日郵報》盤點，萬一爆發第三次世界大戰，全球有12個國家或地區最為安全，能夠有效躲避衝突並且倖存下來，其中位於亞洲的不丹及印尼也上榜了。

南極洲

南極洲以極端氣候、美麗地景及冰原地形聞名，但由於地處地球最南端的偏遠位置，因此即使爆發全球範圍的戰爭，也不太可能捲入戰爭。

阿根廷

如果爆發核戰，阿根廷是最可能躲過飢荒的地方。研究發現，投下100枚核彈將釋放大量煙霧、遮蔽太陽，造成飢荒及農作物歉收。如此一來，阿根廷就成為優勢國家，因為擁有小麥等豐富的抗性品種作物，針對特定病蟲害及惡劣條件進行選育或基因改良，降低農損、提高生產力。

▼阿根廷一處小麥田。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼阿根廷一處小麥田。（圖／達志影像／美聯社）

不丹

不丹自1971年加入聯合國後，就宣布對任何衝突保持中立。該國屬於內陸國家，境內還有大量山區地形，在戰爭中非常安全。

智利

智利擁有全世界最長的4000英里（約6435公里）海岸線，等同於莫斯科到馬德里的距離，而且和鄰國阿根廷一樣，擁有多種不同農作物及自然資源，加上發展程度在南美洲數一數二，基礎設施水準及取得現代科技的便利性，成為躲避戰火理想地點。

斐濟

斐濟是一座位於太平洋西南海域的島國，距離最近國家是2700英里（約4345公里）之外的澳洲。其軍隊只有6000人、缺乏戰略，不太可能捲入衝突，而且大部分土地都是茂密森林，擁有豐富礦產及漁類資源。

格陵蘭

格陵蘭隸屬於丹麥，是全球最大島嶼，不僅地理位置偏遠多山，而且政治中立，成為避難理想地點。而且當地居民僅約5.6萬人，不太可能成為世界強權的目標。

▼格陵蘭地處偏遠、人口稀少。（圖／達志影像／美聯社）

▲格陵蘭。（圖／達志影像／美聯社）

冰島

冰島在全球和平指數（Global Peace Index）經常名列前茅，獲得「世上最和平國家」的美名，因為地處偏遠，加上擁有豐富的淡水、海洋及再生能源資源，所以不需要仰賴他國資源。

印尼

印尼因為在國際政治問題上經常保持中立而上榜。1948年，該國第一任總統蘇卡諾（Achmed Sukarno）的副手哈達提出「自由和積極」（bebasaktif）外交政策方針，意指他們在國際事務中獨立行動，最關心的是建立世界和平。

紐西蘭

紐西蘭長期因為在國際衝突中的無黨派立場獲得肯定，如果遭到攻擊，多山地形也能提供完美保護。

此前，學術期刊《風險分析》（Risk Analysis）一份研究指出，如果地球爆發核災，紐西蘭的生存機率極高，該國國土面積較小且被海洋圍繞，面臨氣溫驟降的衝擊，較有彈性適應能力。不過，雖有豐富食物來源，社會凝聚力分數極高，但其他物資高度仰賴歐美進口，若全球貿易停擺，仍可能導致社會逐漸崩潰。

▼紐西蘭被認為是全世界最安全的國家之一。（示意圖／達志影像）

▲紐西蘭旅遊 。（示意圖／達志影像）

南非

南非擁有多種糧食來源、大量肥沃土地與淡水資源，基礎設施也相對現代化，能夠在戰火中增加生存機率。

瑞士

近200年以來，瑞士在國際政治上保持堅定的中立立場，位處內陸、多山地形、核災避難所眾多，使其受到良好保護。

吐瓦魯

吐瓦魯位於太平洋、大約夏威夷與澳洲中間的位置，雖然人口僅約1.1萬人，與歐美國家相比基礎設施不足，但也因為自然資源也不算豐富，捲入戰爭的可能性較低。

▼紐西蘭皇家空軍的C-130戰機俯視吐瓦魯主要島嶼富那富提（Funafuti）（圖／達志影像／美聯社）

▲▼我國友邦、太平洋島國吐瓦魯。紐西蘭皇家空軍的C-130戰機俯視該國主要島嶼富那富提（Funafuti）（圖／達志影像／美聯社）

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