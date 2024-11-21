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大陸 大陸焦點 特派現場

陪朋友赴約！陸少女酒後被2男「強姦致死」　母崩潰：嫌犯不認

▲▼少女酒後遭強姦致死。（圖／翻攝自微博）

▲ 小霞遺照。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

甘肅隴南一名高三女學生小霞日前在晚自習期間，被女性友人帶出去和一群20幾歲的男子們喝酒，小霞被多名男子灌醉後，被其中2名20歲的男子強姦致死。小霞的母親王太太表示，目前2名涉案男子，雖已經以強姦罪，被檢方逮捕，但遲遲不開庭審理，讓她十分難受。

據《大象新聞》報導，王媽媽表示，「當時女兒有一個朋友和校外的男子談戀愛，在2月29日晚自習期間，這名校外男子和他的朋友們，邀請我女兒的朋友去外面喝酒，但我女兒的朋友覺得，只有她一個女生不太方便，就拉我女兒去作伴。」

▲▼少女酒後遭強姦致死。（圖／翻攝自微博）

▲ 小霞的屍檢報告。（圖／翻攝自微博）

王媽媽表示，後來在喝酒的現場有7名男子，一直灌女兒的酒，「小霞被灌醉後，被送到了其中一名男子的租屋處，我女兒的朋友先是返回了自己的住處，後來又回到我女兒所在的租屋處，看到小霞在床上已經睡著，便又離開了，後來強姦就發生了。」

小霞的屍檢報告顯示，小霞是因急性酒精中毒、後頸部遭受扼壓，導致機械性窒息死亡，急性酒精中毒為死亡的輔助因素。

王媽媽崩潰直呼，「2名男子只承認了強姦，並不承認我女兒的死亡與他們有關。」該起案件已經移交到隴南市中級人民法院，此案開庭時間尚未明確。檢方20日對此回應，「是有這個案子，具體情況不方便透露。」

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