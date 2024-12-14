新北推廣蜂蜜入菜　青農陳柏承辦蜂蜜廚神大賽

▲新北青農陳柏承、蘆洲區農會及馬偕醫護管理專科學校14日辦理「蜂蜜廚神挑戰賽」。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北青農陳柏承、蘆洲區農會及馬偕醫護管理專科學校首次於今（14日）辦理「探索覓蜜廚房－蜂蜜廚神挑戰賽」總決賽，比賽從10月開始報名，至11月初審，選拔出共48位進入決賽，本次西餐校園組冠軍為弘光科技大學張亦呈，中餐校園組冠軍為國立臺南大學附屬高級中學陳怡秀。新北市農業局歡迎民眾購買新北好蜜，支持在地農業，促進農業永續發展。

新北市蘆洲區青農陳柏承幾年前因父親興致一句「我們來養蜂吧」而踏上養蜂之路，就讀商業設計科的柏承，擅長分析產品特色，新北蜜源植物多樣，因此可產出造就多種不同蜂蜜口味，進而研發如柳橙花蜜純釀蜂蜜酒、紅柴蜂蜜蛋糕、蜂蠟香氛蠟燭等多種特色產品。

▲新北青農陳柏承（右）辦理蜂蜜廚神挑戰賽，希望借助料理人推廣更多蜂蜜料理。

陳柏承同時也辦理各式食農教育活動，如烘焙、蜂蜜柚子酒、搖蜜體驗等課程，藉由課程中讓民眾認識蜂蜜多樣性，了解蜂產品的各種用途。身為三寶爸的他，更邀請自家小孩作為食農教育推廣員，觀察小朋友們在課程中反應調整教學內容，讓課程更加生動有趣，看到民眾與小孩製作蜂蜜DIY產品的認真的模樣就是陳柏承最大的鼓勵。

陳柏承辦理蜂蜜廚神挑戰賽，就是希望借助料理人的專業，讓蜂蜜不只是飲料，更能結合中西餐料理，推廣更多蜂蜜料理，讓蜂蜜帶來香甜笑容。本次挑戰賽共有60人報名參加，還吸引臺南大學附屬高中學生報名參加，料理方面評審著重於如何保留蜂蜜特有的花香，並展現蜂蜜特色與食材的搭配，打破以往蜂蜜作為甜點飲料的框架。

▲學生將蜂蜜結合中式料理。



評審文長安教授表示，蜂蜜是相當好的食材，可以搭配多樣化的主菜，如鰻魚或肉，蜂蜜與蛋白質結合產生褐變是最佳菜餚，過程中最重要的是溫度控制，適當火候使蜂蜜充分入味且不被其他食材味道掩蓋，是本次比賽奪冠關鍵。評審黃景龍主廚表示，此賽事是全台第一次以蜂蜜為主題的廚藝比賽，選手們用蜂蜜打造出獨特美味，並以創意驚豔評審味蕾。

青農陳柏承表示，踏上從農之路後，十分感謝新北市政府在產品包裝協助、食農教育教材研發以及中央在食農教育推廣上的協助。蜜蜂是作物授粉重要角色，為了永續農業及食蜜文化的養成，特別邀請馬偕醫護管理專科學校一同辦理本次蜂蜜廚神挑戰賽，藉由學生的創意開發更多元的蜂蜜料理方式。賽後將得獎作品整理成食譜分享給民眾，預計明年與蘆洲區農會合作辦理蜂蜜料理示範活動，把蜂蜜更多的甜蜜料理與大家分享。

新北市農業局長諶錫輝表示，青農與學校合作，將特色農產融入料理，讓食農教育向下扎根。新北青農十分年輕有活力，為農業發展帶來更多創新能量，青農是新北農業最強力的骨幹，新北市秉持「農業健康市/式」的理念，積極推廣友善、永續環境，鼓勵民眾體驗新北蜂蜜，支持在地農業。