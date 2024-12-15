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陸客病危「家屬赴台證辦不下來？」　陸委會：未提來台探視申請

▲▼陸客搭郵輪發病，被送往花蓮治療，目前己返回大陸。（圖／翻攝中新網）

▲老翁經過治療後，目前已返回大陸。（圖／翻攝中新網）

記者蔡紹堅／綜合報導

湖北宜昌一名75歲老翁10月搭乘郵輪前往宮古島旅遊，途中突發腦中風，被送往花蓮慈濟醫院治療，並傳出老翁的家屬想來台探親，證件卻辦不下來。對此，陸委會15日表示，老翁的家屬並未提出要來台探親的申請案，因此也沒有所謂「證件辦不下來」的情況。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

根據《中新網》報導，老翁10月11日搭乘郵輪從香港前往宮古島旅遊，航經花蓮附近海域時腦中風，郵輪發出求救訊號，台灣方面積極響應，派出直升機將老翁送往花蓮慈濟醫院治療。

報導提到，老翁的家屬收到訊息後，不知如何面對，向宜昌台辦求助，宜昌台辦和湖北省台辦透過多種管道，請託花蓮縣議員吳建志協助處理此事，吳建志的多方奔走下，請國民黨黨團總召傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚辦公室幫助病人協調醫院救治事宜，並幫助家屬與醫院建立溝通管道，協助家屬辦理入台證件。

▲▼陸客搭郵輪發病，被送往花蓮治療，目前己返回大陸。（圖／翻攝中新網）

報導中也指出，「然而，種種原因，家屬的赴台證件辦不下來。家屬不能赴台，病人接不回來。」最後，在傅崐萁、徐榛蔚辦公室的共同幫助下，慈濟醫院醫護人員14日在吳建志陪同下將劉某送回大陸。

關於此案，陸委會15日表示，本案是我方主管機關接獲郵輪緊急救援通報後，基於急難救助的精神，將該名大陸人士從郵輪接到花蓮醫治。

而對於家屬赴台證件辦不下來的情況，陸委會強調，在救治期間，家屬並未提出要來台探視的申請案，沒有赴台證件辦不下來的情況。

▼家屬送錦旗感謝慈濟醫院。（圖／翻攝中新網）

▲▼陸客搭郵輪發病，被送往花蓮治療，目前己返回大陸。（圖／翻攝中新網）

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