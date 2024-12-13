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陸證實逮捕台灣3名一貫道信徒　陸委會、海基會要求儘速放人

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦13日下午證實，台灣3名一貫道信徒因涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」被捕。對此，陸委會、海基會晚間皆向對岸喊話要求儘早放人。

陸委會表示，對於本案遭中共關押的3名一貫道國人，政府要求陸方必須儘早釋放回台，並保障當事人合法權益，妥善保障當事人身安全。

陸委會強調，中共這一年來已多次對我方赴赴陸之宗教界人士，非法逮捕、拘禁、處罰，「台灣民眾應該認清，在中共的體制下，中國大陸沒有宗教自由。中共只會假借宗教交流之名，對台統戰滲透，絕不樂意台灣宗教人士在中國大陸宣揚傳教。陸委會再次呼籲，我方宗教人士赴陸請三思，不要再嘗試以身涉險。」

海基會也說，一貫道是合法宗教組織，何來邪道會門，在台信眾也有數百萬，難不成這些信眾都是邪道組織成員，「請對岸尊重宗教信仰自由，維護台灣國民人身安全，儘速釋放這三位長者。」

「組織、利用會道門破壞法律實施罪」規範於大陸刑法第三百條，「組織、利用會道門、邪教組織或者利用迷信破壞國家法律、行政法規實施。」情節嚴重可處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

據大陸律師解釋，「會道門」是「封建迷信活動組織」的總稱，如在大陸曾經出現的一貫道、九宮道、哥老會、先天道、後天道等組織。

▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

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