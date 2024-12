澳洲太熱！　男伸舌舔冰雕「舌頭死死黏住」畫面瘋傳

▲男子舔冰雕之後,舌頭牢牢黏在冰雕上,完全分不開。(圖/翻攝自Reddit)

記者詹雅婷/綜合報導

澳洲飲料公司V Energy在雪梨市中心舉辦活動,免費發放飲料,現場擺出冰雕進行廣告宣傳,沒想到一名男子上前伸出舌頭舔,舌頭當場被牢牢黏在冰雕上,意外成為全場關注焦點。

Man gets his tongue stuck to frozen block of ice sculpture in Sydney, Australia. pic.twitter.com/jny1nyWiOg