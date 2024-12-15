澳洲太熱！　男伸舌舔冰雕「舌頭死死黏住」畫面瘋傳

▲男子舔冰雕之後，舌頭牢牢黏在冰雕上，完全分不開。（圖／翻攝自Reddit）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲飲料公司V Energy在雪梨市中心舉辦活動，免費發放飲料，現場擺出冰雕進行廣告宣傳，沒想到一名男子上前伸出舌頭舔，舌頭當場被牢牢黏在冰雕上，意外成為全場關注焦點。

Man gets his tongue stuck to frozen block of ice sculpture in Sydney, Australia. pic.twitter.com/jny1nyWiOg — Oli London (@OliLondonTV) December 12, 2024

News.com.au等報導，事發於12月12日，這名男子來到雪梨市中心比茲街商場（Pitt Street Mall）活動會場，當時氣溫約攝氏28度，沒想到男子當眾伸舌頭舔冰雕，且一時間無法脫身，幾乎動不了，因為舌頭已經牢牢黏在冰雕上。

這一幕引發眾人圍觀拍攝，畫面也在社群媒體上流傳，有人認為，男子可能是想消暑，因此才會舔冰雕，卻沒想到會發生舌頭被牢牢黏住的狀況。已知當時現場有一名安全人員試著用水來融化冰塊排除狀況，不清楚這名男子受困多久之後才脫身。

事發後，飲料公司V Energy發言人表示，從來沒想到有必要做這類提醒，但請別在公共場合舔冰雕，改喝公司飲料即可，同時希望這名舔冰雕的男子能夠與公司聯繫，會準備一份小禮物給他。