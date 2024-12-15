中澳關係改善　新一批貓熊送抵澳洲

▲貓熊「怡蘭」。（圖／翻攝新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中澳關係改善，大陸15日將貓熊「星秋」及「怡蘭」送抵澳洲阿得雷德（Adelaide），開啓新一輪中澳貓熊保護合作研究。

根據《新華社》報導，「星秋」「怡蘭」14日從大陸貓熊研究中心的都江堰基地出發，在成都雙流國際機場搭乘專機前往澳洲，經過總計近11小時、8800公里的飛行，順利抵達澳洲。

大陸駐阿得雷德總領事李東表示，中華文化崇尚「獨樂樂不如眾樂樂」，中國人民願同澳洲人民分享對貓熊的熱愛，「通過共同履行保護貓熊責任，中澳人民心靈更加相通，貓熊為兩國關係發展作出了獨特貢獻。」

雄性貓熊「星秋」2020年9月出生，性格活潑好動；雌性大貓熊「怡蘭」2021年8月出生，性格文靜優雅。按協議約定，牠們將在澳洲生活10年。

新一輪中澳貓熊國際合作將在此前基礎上繼續深化雙方在飼養管理、繁育研究、疾病防治、科普教育、文化宣傳等領域的合作。為盡快熟悉兩只貓熊的性格、喜好，阿得雷德動物園派專人到中國貓熊保護研究中心都江堰基地參與兩只貓熊的飼養工作，已與牠們建立初步信任。

為確保貓熊飛行期間的健康和安全，陸方準備了新鮮竹子、竹筍、果蔬和特製窩頭及飲用水，中澳雙方還派出經驗豐富的飼養員和獸醫專家隨機陪同。

阿得雷德動物園是澳洲第二古老的動物園，2009年，中澳啓動貓熊保護研究合作，「網網」和「福妮」到阿得雷德動物園安家落戶，成為南半球唯一一對貓熊，並在澳洲待了15年，直到今年11月返回大陸。