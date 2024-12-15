日前潛艦司令「海鯤略優日本潛艦」　美國有「顧慮」沒給最新技術

▲國造潛艦海鯤號。（資料照／台船提供）



記者陶本和／台北報導

立法院外交及國防委員會下周排審國防部預算，各界都在關注國造潛艦，7艘後續艦的首年20億預算，能否如期過關；而有媒體報導稱，國民黨有意「刪光預算」。事實上，國際對於台灣的國造海鯤艦評價不低，日本前海上自衛隊潛水艦隊司令官矢野一樹，2023年時就公開稱，海鯤略優於日本潛艦，但他也透露，美方有「顧慮」沒有給最新技術；而他所指的顧慮背後，不排除是台灣在野黨立委先前傳出的洩密案有關。

立法院外交及國防委員會下周排審國防部預算，攸關7艘後續艦的首年20億預算，國民黨立委徐巧芯提案砍9成，而馬文君、黃仁提案全數刪除；不過，有媒體報導指稱，國民黨日前討論後，達成「刪光」的共識，但黨團總召傅崐萁提醒，潛艦預算要審慎處理。

事實上，國際對於台灣的國造潛艦評價並不低，但同樣有相當程度的隱憂在。日本前海上自衛隊潛水艦隊司令官矢野一樹，在2023年時，在日本政論節目中公開提到台灣的國造潛艦「海鯤號」。他認為，海鯤「略優於日本潛艦」，但其實本來應該是相當優異的潛艦，美方可能有「顧慮」，所以把降級的性能技術交給台灣，不給最新技術。

至於這個「顧慮」，熟悉台灣安全事務的拓植大學教授門間理良在節目中，提到台灣先前有在野黨立委把情報提供給南韓一事。他認為，這會是台灣的弱點，美國、澳洲各國的技術投入給台灣的海鯤號，但如果情資流給敵國，就會非常「致命」，會導致世界各國不再協助台灣。

不過，矢野一樹也稱讚，台灣成功建造潛艦，展現台灣的自主防衛決心，增加水中的優勢，這可以讓中國A2/AD戰略無效化，並且不敢輕易發動戰爭。他認為，光是一艘就足以讓中國花更多力氣來應對偷襲，所以會有相當程度的嚇阻能力。