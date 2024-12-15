尹錫悅遭彈劾！民眾黨要民進黨深刻警惕　別用「威權心態」傷害民主

▲民眾黨喊話民進黨別繼續以「威權心態」傷害台灣民主。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

記者袁茵／台北報導

南韓總統尹錫悅彈劾案14日下午經國會表決通過，當晚立即停職，等待憲法法庭裁決，並由國務總理韓悳洙代理職務。民眾黨15日透過聲明喊話，民進黨應該深刻警惕，別繼續以「威權心態」傷害台灣民主，且身為民進黨主席的總統賴清德也應為黨團發「戒嚴文」道歉。

針對南韓國會於14日通過對尹錫悅的彈劾案，民眾黨15日透過臉書發表聲明表示，各國都應珍視得來不易的民主制度，也呼籲執政的民進黨應深刻警惕，不要繼續以「威權心態」與作爲傷害台灣民主。

民眾黨提及，台灣的自由民主體制是經過血淚爭取而來，不應輕易被踐踏，台灣經歷長期的戒嚴，許多民主前輩前仆後繼，以生命、自由、青春所爭取來的民主自由的台灣，朝野各黨也應該共同守護。

民眾黨指出，然而身為執政黨的民進黨立院黨團，發文附和南韓的戒嚴令，事後沒有認錯、沒有道歉，此舉嚴重已傷害台灣的民主價值與國際形象，「我們不禁要問，民進黨以反威權起家，卻附和戒嚴 ，難道想藉著掌握權力而恐嚇台灣人民嗎？執政黨有這樣的威權心態，根本是讓台灣民主『倒退嚕』。」

民眾黨強調，民進黨至今以「民主進步」為名，包裝威權思想的心態畢露無遺，對於在野黨的合理監督，動輒貼上聯共亂台的抹紅標籤，身為國會少數卻不斷以暴力手段癱瘓議事；身兼執政黨主席與國家元首的賴清德，應該為此公開道歉，執政黨也應以南韓戒嚴事件引以為戒，別再繼續威權的心態與作爲，持續傷害台灣的民主。