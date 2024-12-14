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派點始祖薔薇派進駐清水服務區　亞尼克攜手人氣YT推新品

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲被甜點控喻為派點始祖的薔薇派進駐清水服務區，今天開幕吸引大批消費者排隊。（圖／業者提供）

記者游瓊華／台中報導

成立於1968年的薔薇派，酥脆的派皮搭配多樣、紮實的餡料，吸引不少死忠甜點控，堪稱是台灣派點始祖。薔薇派也宣布進駐嶄新的台中清水服務區，並推出限定品項綠葡萄草莓卡士達派及造型超萌的5瓣小花千層幸運餅，今天開幕便吸引大批消費者排隊搶購。

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲清水服務區門市推出限定品項綠葡萄草莓卡士達派 。（圖／業者提供）

業者透露，派點是每日新鮮製作，由豐原中央工廠配送至清水服務區及全台11個據點，減油低糖酥脆派皮搭配多種天然水果餡料、慕斯系列，微甜而不膩，深受大人、小孩歡迎。

除了限定款之外，清水服務區門市也提供屏東萬丹紅豆製成的經典招牌紅豆派、大甲芋頭熬煮的芋頭派，還有檸檬乳酪、黑森林、花漾草莓、巧克星冰樂、提拉米蘇派等十幾種口味。

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲人氣生乳捲品牌亞尼克則首度攜手百萬YouTuber千千，推出「甘芭DAY生乳捲」 。（圖／業者提供）

人氣生乳捲品牌亞尼克則首度攜手百萬YouTuber千千的自創品牌「水水灶咖」，推出「甘芭DAY生乳捲」，由千千親自參與研發，生乳捲換上粉色Q彈泡芙蛋糕，再精選台灣冬季限定彰化社頭冠軍紅心芭樂，產地直送新鮮果肉入餡，果餡富有芭樂果肉口感，再捲入招牌北海道奶霜，最後在蛋糕上撒上酸甜梅子粉，口味獨酸甜又迷人。

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薔薇派清水服務區亞尼克

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