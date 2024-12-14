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傅崐萁喊「提高罷免門檻」必過　綠委勸藍營罷免傅「否則一人毀全黨」

▲▼立法院院會 國民黨提議變更議程 韓國瑜處理時 鍾佳濱衝主席台 造成朝野在主席台衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

▲選罷法修法朝野衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

下周一內政委員會國民黨召委徐欣瑩排審選罷法，罷免門檻提高將第三次闖關，國民黨主席朱立倫今澄清自己並未下修法軍令狀，國民黨團總召傅崐萁則放話當天一定要送出委員會。對此，民進黨立委許智傑今（14）日批評，國民黨主席現在變成傅崐萁嗎？說什麼民生優先 根本都是騙人，一直強推爭議法案，而且不擇手段，呼籲國民黨要罷免傅崐萁總召，否則整個黨會被傅崐萁一個人搞砸。

立法院會昨預定處理《選罷法》等案，藍營原本預計透過人數優勢闖關，為了防堵綠營杯葛議事，白營原本預計提出延會動議，開會到晚上12時為止，當時國民黨團總召傅崐萁也表示支持，不過最終院會飆速略過爭議法案，在下午3點56分左右，立法院長韓國瑜宣布休息，此舉讓原本以為會「戰到底」的藍委略顯錯愕。

徐欣瑩也已排審16日繼續審查選罷法「罷免票數比得票數多一票」之提案，因此藍營有可能將該案加上「加嚴法案」一同處理。考量院會議程及冷凍期，周一內政委員會將成為本會期是否通過選罷法修法最關鍵日期，朝野都發出甲動通知，預計將有激烈衝突。然而民眾黨已公開表達反對提高門檻，據悉，國民黨團仍不放棄，並把目標放在讓白營「放棄投票」，透過人數優勢表決輾壓綠營過關。

對此，民進黨團幹事長吳思瑤說明，現在選罷法分兩個部分，在連署加嚴的部分，恐怕藍白就他們的立場，趨於一致，但是對於門檻提高，選罷法對於門檻提高的這一個部分，看到民眾黨採取相對保留態度，所以捍衛民權、守護國家財政，以及來守護憲法精神，憲訴法，財劃法，選罷法，都非常期待能夠跟在野黨來繼續合作。

對於罷免投票要高於當選票，吳思瑤直言，等於讓罷免走入歷史，即便保護了國民黨這些害怕罷免的立委，卻傷害了台灣的民權跟憲法，傅崐萁已經撂下狠話，民進黨團文攻武鬥，靈活運用各項議事攻防，呼籲在野黨一定要三思、百思，難道執意要引爆人民怒火嗎？

賴瑞隆則指出，選罷法有高度爭議，首長跟民代只要符合民心，罷免案並不容易成案跟通過，不會造成太大影響，選舉跟罷免都是人民權益，現在限縮人民權益恐怕不是最好時間點，國民黨應該回到經濟、民生法案，這才是人民期待、國家之福。

許智傑也質疑，國民黨主席現在變成傅崐萁嗎？國民黨變成花蓮國嗎？難道國家通通由他一個人說的算嗎？朱立倫變成邊緣倫嗎？許痛批，說什麼民生優先 根本都是騙人，一直強推爭議法案，而且不擇手段暴力不斷，呼籲國民黨要罷免傅崐萁總召，否則整個黨會被傅崐萁一個人搞砸。
 

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