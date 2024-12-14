台師大首創媒體素養融入劇本殺　讓民眾體驗媒體人生

▲台師大首創用劇本殺融入媒體素養教育。（圖／台師大提供）

記者黃士原／台北報導

國立台灣師範大學將今日公布全台首創媒體素養劇本殺，該校大眾傳播所透過產學合作計畫開設劇本殺創作課程，創作出4套融入媒體素養教育的原創劇本，遊戲玩家得換上角色服裝扮演劇中人物，透過沉浸式的遊戲體驗，激發深度思考媒體科技對現代人的影響。

本次活動由台師大大傳所舉辦，並同步進行「媒體素養產學計畫」成果發表活動，繼開發多款媒體素養桌遊後，本年度藉由開設劇本創作課程，與民眾攜手打造「百障館謀殺始末」、「墨語無間」、「你給我記著」、「潔樂絲秀」4款，聚焦網紅效應、資訊素養、新聞倫理及公共輿論等社會議題。

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▲台師大大傳所今日舉行「媒體素養產學計畫」成果發表。（圖／記者黃士原攝）

台師大媒體素養基地計畫團隊表示，換裝是劇本殺的一大特色，透過穿上角色代表服裝進行遊戲，玩家可以更身歷其境地進行推理，比起閱讀書籍、或是觀賞戲劇，更能夠了解事情全貌，除深化媒體識讀能力的學習，也為媒體素養教育帶來更創新的教學方法，在試玩訊息公布後，也吸引許多民眾報名，已陸續加開場次。

指導劇本殺創作課程的謀殺衛斯理工作室涂宇廷表示，劇本殺為新世代的一種社交解謎遊戲，每個人在遊戲中都將被賦予不同的身分和背景故事，隨著一步一步解開劇情中的謎團，找出真正兇手時，也將媒體素養教育從課堂延伸至生活。

▲台師大陳炳宏教授今日也展示今年媒體素養基地活動成果。（圖／記者黃士原攝）

台師大陳炳宏教授今日也展示今年媒體素養基地活動成果，國內外講座合計99場，共有5180人次參與；校園大使10組、23場活動，參與人次908人；劇本殺舉辦7場，合計70人次參與；6場公共頻道桌遊體驗及3場手機影製工作坊，也分別有262人次、127人次參與；總計人次達6547人。