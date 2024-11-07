7成民眾在家用國語互動　研究：越往南部比例越低「屏東僅29%」

▲台師大鍾宗憲教授（圖右）帶領團隊調查發現，近七成民眾在家使用國語互動。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

根據台師大今（7日）公布最新調查，超過7成國人自認為「閩南人」，但卻有68.6%國人在家中使用「國語」溝通，29.7%使用「閩南語」，僅有1.4%使用「客語」，越往南部使用國語比例越低，其中屏東僅29%；另調查也顯示，年齡越大，在家中主要使用原生族群語言比率也越高。

為了解國人對文化教育態度，台師大文化教育策略研究團隊在今年9月，針對全台15歲至59歲民眾，進行「如何進行有效的文化教育」問卷調查，透過電訪完成1070份有效樣本，並在今天公布調查結果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

調查結果發現，受訪民眾高達73.2%自認是「閩南人」，其次是自認為「客家人」11.2%；另詢問最適合使用原生族群語言溝通互動語言，卻有高達68.6%民眾在家中使用「國語」溝通，29.7%使用「閩南語」，僅有1.4%使用「客語」溝通。

台師大團隊進一步表示，隨著年齡提高，平常在家中主要使用原生族群語言比率也越高，50到54歲是使用率平衡的年齡層，55到59歲受訪者原生族群語言使用比率就高於國語；而居住地以彰化、南投為基本線，越往南則使用國語比率偏低，例如雲林縣是38%、嘉義縣39.6%，屏東縣僅29.1%。

研究團隊主持人鍾宗憲教授表示，對比去年研究調查，超過五成國人自認不了解原生族群文化，但今年調查則有37.6%受訪者，不認為家中使用語言的習慣會影響對原生族群文化了解。顯然「居家語言習慣」和「對於原生族群文化的了解」已有脫節的現象。

鍾宗憲認為，家長語言習慣會影響孩子使用原生族群語言，故家長扮演重要的角色，當無法勉強孩子使用何種語言時，可從寓教於樂的方式著手，透過動畫、遊戲、節慶習俗等方式，在生活中形成學習語言的情境。