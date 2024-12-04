瓊瑤文壇成就「與金庸齊名」　學者：她的言情小說是女孩童話

▲瓊瑤被學者譽為是台灣言情小說大師。（圖／ETtoday資料照）

記者許敏溶／台北報導

知名作家瓊瑤今（4日）傳出在住處過世。學者表示，瓊瑤的作品擅長營造對愛情憧憬及製造愛情故事的特殊衝突，對人物描寫細膩，作品翻拍成電影曾支撐台灣一片天，更是不少人戒嚴時期的宣洩管道，宮劇愛情小說更影響到對岸，「瓊瑤言情小說是女孩子的童話」，其地位比肩武俠小說的金庸與古龍，瓊瑤過世可說是台灣「言情小說」大師的殞落。

瓊瑤今天下午在淡水住處過世，享壽86歲。她擁有橫跨出版與影視界長達70年的輝煌成就，共出版超過70部作品，多數都被改編為電影或電視劇，成為台灣改編次數最多作家。25歲時，她出版首部小說《窗外》，一問世即成為百萬暢銷書，使瓊瑤一舉成名，改編電影也捧紅了影后林青霞。

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台師大國文系教授鍾宗憲表示，瓊瑤是名師之後，父親陳致平曾任台師大國文系教授，而瓊瑤的作品很善於營造對愛情憧憬，並製造愛情故事中特殊衝突，且主角之間會不斷重複「愛不愛我」等對話，雖說有「媚俗性」，但也代表作品餵飽觀眾口味，觀眾也因為她而有了閱讀樂趣，並以瓊瑤為標準，甚至有「這齣戲很瓊瑤」的說法。

鍾宗憲進一步表示，瓊瑤的小說不僅止於言情小說，而且還勇於突破，描寫特殊的男女關係議題，像是首部小說《窗外》就是描寫師生戀，成為暢銷書，或者是現在常見因為社會階級差異所延伸的愛情故事，甚至後來作品描寫清朝宮劇的愛情故事，影響力更擴展到對岸，並持續到現在。

此外，鍾宗憲也提到，在民國60、70年代，台灣仍在戒嚴時期，瓊瑤的小說提供一個宣洩管道，當時還有流傳一句話：「金庸古龍作品是男孩子神話，瓊瑤言情小說是女孩子童話」，可作為呼應，等於說瓊瑤在台灣言情小說的成就，比肩金庸古龍在武俠小說的成果。

瓊瑤對台灣電影產業的貢獻也是有目共睹。鍾宗憲說，在香港專注將金庸古龍小說拍攝為電影時，台灣也將瓊瑤的小說改拍為電影，《窗外》捧紅林青霞，之後更有「二秦二林」，說瓊瑤的小說曾支撐台灣電影的一片天不為過。

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