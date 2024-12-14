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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

斷言綠營2026北市長推王世堅　黃暐瀚：不會再找一個黨外的人參選

▲媒體人黃暐瀚。（資料照／記者李毓康攝）

▲媒體人黃暐瀚。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

社民黨北市議員苗博雅遭點名，2026將會和綠營合作參選台北市長，然而，媒體人黃暐瀚日前在網路節目表示，不會是苗博雅，並斷言，綠營會派最強人選王世堅，從2018年與2022年的經驗來看，綠營不會再找一個黨外的人參選。

黃暐瀚12日在網路節目《鄉民大學問》提到，2026年的台北市長選戰，不管蔣萬安的對手是苗博雅、吳思瑤還是王世堅，當選的都是蔣萬安，因為現在是年輕人喜歡就會當選，有民調顯示蔣萬安29歲以下的支持度51%。

黃暐瀚點出，國民黨過去沒有人的年輕人支持到超過30%，現在看起來沒有人能打敗蔣萬安，而且有連任優勢，若沒有犯大錯就不太會輸，當選是十拿九穩。

至於，民進黨有可能推出的市長參選人，黃暐瀚直指，2026年應該就是推王世堅，雖然現在王世堅都表示沒有想參選，但是民進黨會讓他參選。

黃暐瀚還提及，2014年台北市長選舉時，綠營內部也有人想參選，但民調都輸給當時的柯文哲，而現在非藍、泛綠裡面，王世堅的民調最高，且年輕人支持度很高

此外，黃暐瀚強調，加上現在民進黨在台北市有三席立委，沒道理有自己人卻不參選，所以，對於苗博雅被點名的部分，黃暐瀚分析，苗博雅要參選必須放棄議員身分，雖然苗博雅的回應，顯然就是有人跟苗博雅有接觸，且苗博雅也有意願。

不過，黃暐瀚認為，最後不會是苗博雅，因為民進黨在台北市不會再不推人選了，2018年、2022年兩次選舉綠營也都有分別派出姚文智、陳時中參選。

黃暐瀚接著說明，若苗博雅加入民進黨就是比民調，但如果沒有加入民進黨，綠營推出的人選不是吳思瑤就是王世堅，不會找一個黨外的人來參選，否則屆時民進黨支持者會反噬，到黨部及黨中央抗議。

最後，黃暐瀚斷言，坊間賴清德不喜歡王世堅的這種說法，其實存在偏差，而且也不會是賴清德一人決定誰參選，雖然王世堅是黨內的烏鴉，但任何政黨的主席都不會派出很喜歡但穩輸的人，一定都是派出最強人選，何況王世堅若選贏台北市，對2028大選也有好處。

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