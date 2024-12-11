王世堅「沒有考慮」選台北市長　點3人選「都非常適合」

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

2026九合一縣市長選舉受到矚目，台北市長選戰部分，包含綠委吳思瑤、王世堅、行政院副院長鄭麗君都被點名對決現任市長蔣萬安，近期也有綠營議員建議黨中央與社民黨台北市議員苗博雅合作，採用奇兵策略。王世堅今（11日）受訪時表示，吳思瑤、莊瑞雄都蠻適合，苗博雅也很好，至於要不要入黨是細節問題，現在被點名的三位都是好人選，「我沒有考慮自己。」

全台縣市首長將於12月25日就職滿2週年，象徵任期過半，外界關注民進黨將派誰角逐2026台北市長選戰，對決尋求連任的蔣萬安，包含吳思瑤、王世堅、鄭麗君都被點名，更傳出民進黨要跟苗博雅合作。對於被點名，吳思瑤始終回應專心國會、黨團事務。苗博雅則強調，此刻被點名的人，就是要被當箭靶攻擊，若自己要當此角色也沒關係，「不論是掩護隊友進攻，或自己打下關鍵分數，最重要就是台灣隊要贏」。

王世堅今赴民進黨中常會，會前也遇到大批媒體堵訪，對於記者追問台北市長選戰，王世堅則點名，吳思瑤、莊瑞雄都蠻適合，「我沒有考慮自己，因為賴清德主席已經鄭重要求，黨公職不能討論2026選戰。」

至於傳出苗博雅可能作為奇兵，未來是否啟動入黨程序？王世堅強調，苗博雅也很好，要不要入黨是細節問題，人選好不好比較重要，現在被點名的三位都是好人選。