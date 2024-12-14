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「外掛搶單」陸外送員暗黑秘密　光速搶大單！月賺翻雙倍

▲▼ 外掛搶單風潮影響大陸外送市場機制 。（圖／翻攝 央視、觀察者網）

▲「 外掛搶單」成為大陸外送員競爭的暗黑秘密，月花200人民幣「秒速」搶大單 。（圖／翻攝 觀察者網）

記者任以芳／綜合報導

大陸外賣市場競爭激烈，人人都想多搶單，催生出「外掛搶單」現象，外賣員只要使用能讓收入輕鬆實現倍增，最便宜只要月付200元人民幣（換算約880元台幣），每天多賺450元左右，不過使用者也存在被美食外送平台「封號」的風險。

綜合陸媒報導，大陸外賣搶單外掛軟件不斷升級，試圖逃避平台的監控，這種擾亂市場公平競爭秩序的外掛背後，暗藏著一條黑色產業鏈。

販售「搶單外掛」軟件賣家宣稱，只要有滿足條件的「優質訂單」出現在外賣平台派單大廳，可通過「搶單神器」實現毫秒級自動搶單。

《藍鯨新聞》報導稱，小東是一名剛入行的美團眾包騎手，「我對外掛真是深惡痛絕。」當開始在平台上只能搶到比較小的單子，他很納悶大單在手機上螢幕閃了一下就不見了，停留時間連半秒鐘都沒有，更不要說搶了。

小東說，「現在才知道原來行業有裡『搶單外掛』的存在，我們這種老實人只能天天搶著蚊子腿，我心裡羨慕但也不敢用怕被封號。」

據小東透露，「搶單外掛」很多人在用，一搜就能搜到。據悉，大陸二手平台《閒魚》上有大量賣家在兜售這種外掛。

「美團魔獸、小可愛、機器貓、惡靈騎士」這些抽象詞語正是外掛的名字，賣家打著「一秒搶單、快人一步、高單價、防檢測、絕不封號、包教包會」等口號，每個月收費200元到300元（單位：人民幣，同下）不等，到期要續期費。

假設平時一天跑12小時能賺200元（換算台幣880元），裝外掛後一天跑400元，換算台幣1750元，一天可以多接十幾個「好單」，平均每天能多賺100多元。

▲▼ 外掛搶單風潮影響大陸外送市場機制 。（圖／翻攝 央視、觀察者網）

▲「外掛搶單」衝擊大陸外送市場機制 。（圖／翻攝 央視）

針對「搶單外掛」及其背後的黑灰產業鏈，給正常的市場秩序帶來了嚴重影響。大陸外送平台也提醒告知，外掛程式可能有洩漏個資風險，一旦平台發現使用軟體開外掛作弊，立刻註銷外送員，永久停權，也鼓勵用戶通報取締。

今年9月，浙江省新昌縣警方破獲了一起涉「外掛」軟件的案件，挖出其背後包含金主、開發、破解、卡密、運維、平台、引流、代理、造證等9個層級的全鏈條犯罪團伙。該案涉案金額達3000多萬元。

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