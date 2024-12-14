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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「美女書記」涉嫌違法涉貪　曾幫農民直播帶貨銷售300萬

▲▼ 美女官員電商帶貨、涉嫌違紀 。（圖／翻攝 百度）

▲ 美女官員先前電商帶貨受到關注，昨天傳出該名女官員涉嫌嚴重違紀違法 。（圖／翻攝百度）

記者任以芳／綜合報導

大陸浙江一名美女官員林虹先前幫農民直播帶貨，2小時賣出超5000件產品，銷售額71.2萬元人民幣，在當地十分出名，受到外界關注。浙江省紀委監委昨13日發佈消息，該名女官員涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受浙江省紀委監委紀律審查和監察調查。

綜合陸媒報導，該名女官員調任台州市政協副主席之前，曾在浙江台州仙居縣任職多年，擔任過縣長、縣委書記等職，2020年4月以仙居縣委書記的身份，向廣大網友推薦仙居的土特產品，以直播帶貨方式行銷，2小時賣出超5000件產品，銷售額71.2萬元人民幣（換算300多萬台幣）。

據媒體當時的報導，她作為當地主要官員，又幫助農民直播帶貨，加上顏值不錯，長期被受關注，有「美女書記」的美稱。

▲▼ 美女官員電商帶貨、涉嫌違紀 。（圖／翻攝 百度）

▲美女官員可能涉及權錢交易、濫用職權等違紀違法行為 。（圖／翻攝 百度）

公開簡歷顯示，1967年6月出生的林虹是浙江溫嶺人，進入公職後長期在浙江台州任職。2011年7月起任浙江省仙居縣委副書記、代縣長，此後任縣長。2016年8月起，任浙江省仙居縣委書記，並繼續任縣長，同年11月不再擔任縣長，任仙居縣委書記。2020年4月，林虹開始同時擔任浙江省台州市政協副主席；同年8月卸任仙居縣委書記，並繼續擔任台州市政協副主席。

今年下半年以來，林虹依然頻繁參加會議、活動。直涉嫌違紀違法之前，上個月18日，台州市政協副主席林虹曾到溫嶺市濱海鎮出席相關工作任務。

部分陸媒報導，林虹在任職期間，可能涉及權錢交易、濫用職權等違紀違法行為。因此，浙江省紀委監委決定對林虹進行紀律審查和監察調查。

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