人妻驗孕「見2條線」崩潰！老公已結紮11個月　真相神轉

▲大陸一名人妻的老公結紮11個月，她卻懷孕了，醫院檢查給真相。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

醫療疏失差點害一個家庭破裂！大陸一對夫妻沒有生兒育女的打算，婚後男方去做了結紮手術，最近人妻經期晚了10天，驗孕驚見2條線讓她很震驚，畢竟她的老公已經結紮11個月，就算老公相信她沒有外遇一樣很崩潰；直到人妻老公去檢查，才發現是醫師問題。

有大陸微博主轉發一名人妻匿名分享差點面臨家庭破裂的故事，人妻以往經期都很準時，近日卻遲了10天都沒有來，驗孕後看到2條線，經期沒來的原因是她懷孕了。不過人妻看到自己懷孕卻開心不起來，原來她跟老公沒有想要生小孩，老公11個月前就去做結紮手術。

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人妻發現懷孕當下非常崩潰，深怕外人誤會她不守婦道，因為她的老公都已經結紮，還能懷孕不就是其他男人的。但人妻很感謝老公非常信任她，每天一樣形影不離，一起思考為何會發生這種情形，或是如何解決。

最後人妻的老公特地去醫院做精子檢測，確認是他結紮11個月後，輸精管已經復通，難怪人妻會懷孕，也還給人妻清白，她才鬆一口氣說，「不然真怕說不清」。不過人妻也痛罵替她老公結紮的醫師，怒點名外還指控，「才不到1年，我真的覺得天都塌了，出錯的是醫師，受罪的卻是我。」

貼文一出，許多網友也感到驚奇，紛紛在底下留言表示，「都來看看，這才是真正的意外懷孕」、「還有人戴避孕環還懷孕，多強的子女緣啊，擋都擋不住」、「我爺爺奶奶幾十年前也這樣，才意外有我兩個姑姑」；有過來人也說，「如果真的不想要孩子，男女雙方都去結紮比較保險」。

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