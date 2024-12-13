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大陸 大陸焦點 特派現場

跑外送3個月「狂賺36萬」！陸外送員迷倒餐飲千金　她為愛傻傻掏錢

▲桃園市林姓美食外送員去年2月間送餐至龜山區某住戶，見少女獨自開門，攀談後趁機襲胸摸下體，隨即迅速逃逸。（示意圖／免費圖庫pexels）

▲唐姓外送員迷倒了餐飲千金李女，讓李女不斷為他掏錢。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

大陸上海閔行一名唐姓男子從事外送員工作，期間認識了家境富裕的李姓女子，沒想到竟因此將對方當成人肉提款機，短短3個月就索討了8萬元（人民幣，下同，約新台幣36萬元），直到李女因為入不敷出、向家人開口要錢，全案才曝光。目前唐男已經被捕，案件仍在偵辦當中。

綜合陸媒報導，20歲的李女家中經營著一間餐廳，家境相當富裕。今年9月間，李女意外碰見了擔任外送員的唐男，2人碰見後一見如故，感情迅速升溫，立即發展成戀人關係。

而在交往期間，李女出手相當大方，對於男友的任何需求都一一滿足。豈料唐男發現李女涉世未深，因此心生歹念，頻繁以修車、出車禍、清除刺青等理由，向李女討要錢財，短短3個月就騙取了8萬多元（約新台幣36萬元）。

李女短時間內支出大筆金錢，實在是入不敷出，只能開口向家人要錢。家人這時順勢打聽，得知了2人的交往細節後，懷疑是遭到詐騙，於是立即報警求助。

警方調查後發現，唐男每次在開口討錢以前，都會透過話術，將李女贈與的錢財定義為戀愛期間的借款、自願贈與。經過數天的追查，警方也順利將唐男逮捕。

令李女心碎的是，唐男在交往的過程中，向她討錢的名目全都是隨意編造的理由，且在雙方談戀愛時，唐男仍與多名女子保持曖昧關係。目前唐男已被逮捕，全案仍在調查當中。

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