王正坤連任長榮大學校友會理事長　全力支持長大與彰基醫院合作

▲長榮大學校友會全國總會進行理監事選舉，會中由現任理事長王正坤醫師成功連任，繼續擔任長榮大學校友會全國總會第9屆理事長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

長榮大學校友會全國總會於14日在長榮大學進行理監事選舉，會中由現任理事長王正坤醫師成功連任，繼續擔任長榮大學校友會全國總會第9屆理事長，協助學校推展校務。

王正坤醫師現任藝群醫學美容集團董事長，也是長榮大學的傑出校友與長榮大學經營管理博士班的老師，將全力協助母校發展，推動高等教育與醫療體系的深度合作，增加國際知名度。

王正坤醫師表示，彰化基督教醫院（彰基）近期取得長榮大學董事會的多數席次，將會開啟醫學中心與長榮大學的深度合作模式。這種醫院與大學的合作，不僅有助於提升教育品質，更能吸引更多優秀師資與資源投入，為台灣培養具國際競爭力的人才，展開長榮大學與彰化基督教醫院合作的新篇章，培養更多優質的醫療人才與管理人才。

王正坤醫師本身是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學20多年，在台大醫院景福館連續擔任2屆的台灣醫用雷射光電學會理事長，是台灣數千名醫師的老師。藝群醫美集團旗下有1家Dr.藝群保養品公司與17家藝群醫美診所分布在台灣六都直轄市，包含台北、新北市、桃園、台中、台南、高雄。

長榮大學在「2025年世界大學－亞洲排名」（QS Asia University Rankings 2025）中，長榮大學脫穎而出，排名躍升至第307名，再次彰顯學校在國際高等教育舞台上的卓越表現，也榮獲多項國內外大獎，未來將結合更多社會資源，攜手邁向國際。

校友是大學最重要的資產，王正坤將持續號召校友回饋母校，支持長榮大學的永續發展。王正坤醫師不僅在醫學與教育領域深耕，還積極參與校友會事務，凝聚校友力量，並且多次捐贈獎學金，支持弱勢學生完成學業，展現了對母校與社會的高度承諾。