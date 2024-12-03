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資深藝人康凱掐頸工會員工！還恐嚇「弄你很簡單」　這下慘了

▲▼108年度關懷演藝人員端午節聯歡餐會,康凱。（圖／記者季相儒攝）

▲康凱傷害、恐嚇演藝工會職員，遭判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

資深藝人、中華演藝總工會前理事長康凱，去年9月間與演藝工會劉姓員工發生衝突，康凱竟掐住對方的脖子，事後又用LINE恐嚇：「我找你很簡單…我找人去弄你我非常簡單。」劉男提告後，康凱3日遭高等法院判處有期徒刑2月、拘役50日，得易科罰金11萬元確定。

判決指出，本名陳桓浩的康凱，現年78歲，原本為中華演藝總工會理事長，但工會在2022年間改選，康凱離開多年的理事長職務。而本案即是康凱離職後，返回工會時所發生的事件。

案發於去年9月15日下午2點左右，康凱到臺北市復興北路演藝工會辦公室辦理交接。他離開時帶走有證書字樣的物品，但被劉姓員工阻止，雙方起的爭執。康凱竟掐住對方的脖子，再揮拳、腳踢、推劉男撞牆，劉男事後驗傷，發現有頭部鈍傷、頸部挫傷、下背和骨盆及右側大腿挫傷等等傷勢。

到了10月16日傍晚5點多，康凱與劉男以通訊軟體LINE通話時，康凱對劉男恫稱：「你還要幹下去的，我找你很簡單，你懂嗎？我找人去弄你我非常簡單。」劉男心生恐懼，報警提告。康凱經檢方傳喚後，認定他涉犯傷害、恐嚇危害安全等罪嫌，提起公訴。

法院審理時，康凱否認犯案，辯稱自己並無傷害的意思，另外對劉男說出的話語，全都是氣話，沒有真的想要對他不利。一審法院不採信，將康凱判刑2月、拘役50日，均得易科罰金。案件上訴第二審。

二審高等法院於3日宣判，高院認為康凱上訴無理由，且一審判決認定事實、適用法律並無違誤，因此駁回檢辯雙方上訴，全案確定。康凱判刑2月、拘役50日，得易科罰金11萬元確定。

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