支持台灣醫療援助世界各國　王正坤贊助國際醫療典範獎

▲衛福部前部長邱文達(左三)、藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師(右三)、萬芳醫院院長劉燦宏(右二)、萬芳醫院神經科主任陳晉誼(左一)、鄭丞傑醫師(左二)等人合影。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國際醫療衛生促進協會每年舉辦「國際醫療典範獎」，表揚人道醫療援助他國的醫院、團體與個人，今年的頒獎典禮，國際醫療衛生促進協會理事長李偉強醫師，勉勵台灣醫界持續創新，擁愛綻放，監事長王正坤醫師捐款贊助頒獎典禮並且擔任評審委員，選出充滿愛心的台灣醫界人士。

王正坤醫師說，每一個得獎者都有感人的故事，萬芳醫院王盈婷護理師多年留在東非坦尚尼亞、馬紹爾群島、史瓦帝尼王國執行醫療援助，教授新生兒急救照護課程，改善當地學童的健康狀況，開展超音波計畫，提前發現高危險妊娠情況，進行糖尿病和高血壓的篩檢與衛教，執行癌症計畫。

花蓮慈濟醫院李啟誠醫師推動骨髓移植幫助全球各地病患，培訓各國醫師，響應政府新南向政策，幫助印尼完成首例小兒骨髓移植。越南白小弟罹患血癌，卻沒有錢治療。李啟誠醫師自掏腰包捐款20萬元，再結合慈濟志工們捐款200萬元，協助白小弟成功治癒血癌。財團法人國際合作發展基金會吳原安先生負責推動巴拉圭「醫療資訊管理效能提升計畫」，從紙本病歷轉為電子化系統，整合公民資料庫，成果覆蓋全國58% 的人口，約350 萬巴拉圭民眾。

衛福部前部長邱文達醫師創辦國際醫療衛生促進協會，並且擔任第一屆與第二屆理事長，致詞恭喜得獎者，並且感謝他們長期無私的奉獻。11月20日頒獎典禮當天，台北醫學大學體系的師長來到現場恭喜北醫體系的萬芳醫院王盈婷護理師得獎，當天出身北醫的來賓眾多，有衛福部前部長邱文達醫師與北醫醫學系741級的3位同班同學，分別是萬芳醫院劉燦宏院長、萬芳醫院神經科陳晉誼主任、藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，大家於會場相見歡，並且愉快合影。

王正坤醫師本身是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學。

王正坤醫師表示，這個獎項的意義非凡，表彰在全球醫療援助中作出傑出貢獻的醫療專業人士，鼓勵更多醫療從業者投身於全球醫療援助，將台灣先進的醫療技術和經驗分享給更多需要幫助的人。