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台南市勞工局「職場ㄟ大小事」講座　大家一起認識並實踐永續發展

▲台南市勞工局持續舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，14日邀請了嘉南藥理大學劉瑞美副校長，向學員們講授「永續的核心～從工作者的角度出發」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局持續舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，14日邀請了嘉南藥理大學劉瑞美副校長，向學員們講授「永續的核心～從工作者的角度出發」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局持續舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，14日邀請了嘉南藥理大學劉瑞美副校長，向學員們講授「永續的核心～從工作者的角度出發」，讓大家可以明白為何永續發展變成了當今熱門行業，以及永續發展的工作內涵如何，讓大家有機會一睹這個新興概念的現況與未來發展趨勢。

▲台南市勞工局持續舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，14日邀請了嘉南藥理大學劉瑞美副校長，向學員們講授「永續的核心～從工作者的角度出發」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉瑞美副校長表示，經濟發展的結果和某些人類對於未來的理想是相互違背的，這個結果會導致人類社會無法永續發展；而造成不永續的成因，來自在線性模式下的「經濟活動」不斷開採原生物料，同時卻又排放出各種廢棄物到「環境」中，造成污染並破壞了大自然的調節能力和寶貴的生態系統功能。讓後代面臨到資源短缺，環境遭受破壞以及大自然失衡的挑戰。永續發展包含四大面向，分別是環境、經濟、社會與治理，唯有兼顧這四個面向的發展才算是永續發展，而這些面向的內容包羅萬象，大家可以思考自身專業在未來能夠為永續發展扮演什麼樣的角色，希望能夠在不久的將來一起扮演起帶領社會永續發展的領頭羊。

▲台南市勞工局持續舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，14日邀請了嘉南藥理大學劉瑞美副校長，向學員們講授「永續的核心～從工作者的角度出發」。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局持續舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，14日邀請了嘉南藥理大學劉瑞美副校長，向學員們講授「永續的核心～從工作者的角度出發」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基表示，黃偉哲市長以擘劃希望家園為台南市城市願景，並以向下延伸勞權公民教育，深植勞資共榮分享創造共好的理念，為落實市長理念、提升勞工朋友軟實力，從2019年開始持續辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，課程內容多元、貼近生活，有助於勞工朋友職場軟實力的提升與成長，下一場次於1月11日（星期六）上午9時舉行，由众社會企業林崇偉執行長主講「用智慧與科技來圓滿愛—身障多元就業與企業ESG的創新案例分享」，相關課程內容及報名方式登載於勞工局網站，報名網址https://goo.gl/oQ88z4，歡迎有興趣的朋友踴躍參加。

▲台南市勞工局持續舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，14日邀請了嘉南藥理大學劉瑞美副校長，向學員們講授「永續的核心～從工作者的角度出發」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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