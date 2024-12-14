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李家超赴京第3次述職　習近平：中央對他與特區工作充分肯定

▲▼ 大陸國家主席習近平昨13日下午在中南海瀛台會見來京述職的香港特別行政區行政首長李家超 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國家主席習近平昨下午在中南海會見來京述職的香港特首李家超 。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

大陸國家主席習近平昨13日下午在中南海瀛台會見來京述職的香港特別行政區行政首長李家超，聽取他對香港當前形勢和特別行政區政府工作情況的彙報。對於李家超過去一年執政表現，習近平指出，「中央對他（李家超）和政區的工作充分肯定。」

陸媒《新華社》報導，習近平指李家超一年來帶領特區政府擔當作為，務實進取，歷史性完成《基本法》23條立法，集中精力拼經濟、謀發展，推動解決住房、醫療等民生難題，加強對外交流合作，不斷提升國際影響力，進一步鞏固了香港穩定發展的良好態勢，中央對他（李家超）及特區的工作是充分肯定的。

習近平指出，中國共產黨二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署，強調要發揮“一國兩制「制度」優勢，香港發展面臨新的歷史機遇。中央將繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，全力支持行政長官和特別行政區政府團結帶領社會各界，銳意改革、奮發有為，積極對接國家戰略，塑造經濟發展新動能新優勢，在創新創造中推動香港由治及興，為香港繁榮穩定作出更大貢獻。

▲▼ 大陸國家主席習近平昨13日下午在中南海瀛台會見來京述職的香港特別行政區行政首長李家超 。（圖／翻攝 新華社）

▲習近平充分肯定李家超過去一年執政表現 。（圖／翻攝 新華社）

綜合港媒報導，李家超則表示，上任以來以習主席的四個必須和四個希望為施政綱領，帶領團隊積極全面準確堅定不移貫徹「一國兩制」方針，過去兩年半香港在不同領域都看到成果，有些反映在國際上，包括香港再次評為全球最自由經濟體、香港國際金融中心地位重獲世界第三，世界競爭力、人才競爭力排名上升，反映國際對香港有信心及顯示特區施政方向是正確。

這次是李家超任內第三次向中央領導人述職。按照大陸官媒釋出畫面顯示，習近平坐正中央位置，李家超與總理李強分別坐在左右兩側首位。

中辦主任蔡奇、國務院第一副總理丁薛祥、統戰部部長石泰峰、政法委書記陳文清與李強同時坐在習近平左手邊位置。中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍、副主任周霽和身兼中聯辦主任的鄭雁雄、特首辦主任葉文娟依序與李家超坐在習近平右側，安排與去年相同。

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