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習近平會見普丁心腹　強調3原則推動俄烏局勢緩和

▲▼習近平會見麥維德夫 稱中方推動俄烏局勢緩和。（圖／翻攝自新華社）

▲習近平會見普丁心腹麥維德夫，聲稱中方推動俄烏局勢緩和。（圖／翻攝自新華社）

文／中央社

中共總書記習近平12日會見統一俄羅斯黨主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）。對於俄烏戰爭，習近平稱中方推動局勢盡快緩和，麥維德夫則說，俄方願積極推動政治解決。

新華社報導，中共中央總書記、中國國家主席習近平12日在北京人民大會堂會見麥維德夫。麥維德夫現任俄羅斯國家安全委員會副主席兼統一俄羅斯黨主席，曾任俄羅斯總統、總理。

習近平表示，在「烏克蘭危機」問題上，中方多次強調要堅持「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，推動局勢盡快緩和。中方將繼續堅持一貫立場，和國際社會一道，為危機的政治解決創造有利條件。

中國官方至今不承認俄羅斯入侵烏克蘭，對於自2022年2月開始的俄烏戰爭，始終以「烏克蘭危機」稱之。

據報導，麥維德夫轉交了俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）給習近平的親署信，並稱俄方將落實兩國元首共識，推進戰略協作。他表示，「俄方積極評價中方在烏克蘭危機問題上採取的立場，關注中國和巴西等國提出的『和平之友』小組倡議，願積極推動政治解決烏克蘭危機」。

中俄外交互動頻繁。俄羅斯2022年侵略烏克蘭以來，習近平曾分別在2023年3月及2024年10月訪問俄羅斯，2023年10月和2024年5月，蒲亭也分別到中國訪問。

中國曾在俄烏戰爭一週年時發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，內容重申應關注俄羅斯安全需求的老調，被認為明顯親俄，且發布此聲明後對國際局勢未促成任何改變。

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