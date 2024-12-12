桃園抽驗湯圓及冬令食材食品220件　有1件不合格

▲桃園抽驗湯圓及冬令食材食品。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導



桃園市政府衛生局為維護民眾食的安心，日前於轄內傳統市場攤商、餐飲業、超市賣場及製造業等處，抽驗冬至應景食品總計220件，其中1件不合格，已責令業者下架，並移請來源所轄衛生局後續辦理。詳細抽驗結果公布於衛生局網站及桃食安心資訊平台(http://food-safety.tycg.gov.tw/)，供民眾參考。

市府衛生局11日表示，本次冬至應景食品抽驗品項包含湯圓、甜品與配料、火鍋料、生鮮蔬果、禽畜水產品、豆製品等產品，檢驗微生物、防腐劑、非法定色素、順丁烯二酸、農藥殘留、動物用藥、硼酸及其鹽類、過氧化氫、皂黃等項目，結果有1件「辣椒」產品檢出農藥撲克拉(Prochloraz) 0.06 ppm（容許量：0.01 ppm）殘留量超過標準，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，可處新臺幣6萬至2億元罰鍰，已責令業者下架產品不得販售，並移請供應商所轄衛生局追查。

衛生局提醒民眾購買冬令食品及火鍋料時，應儘量選購衛生完整包裝食品，並看清食品標示及保存期限；選購散裝食品需要留意現場的環境衛生及保存條件，再以「看顏色、聞味道、挑外觀」來判斷新鮮程度，購買後應儘速食用及妥適保存，避免細菌滋生。

同時也建議吃美食要搭配高纖蔬果生鮮食材烹飪及配合適當運動，以免增加身體負擔，讓冬至佳節吃得健康暖心又安心。