講好無性交往！淫男花8千找「出租女友」凍未條硬上　判3年4月

▲桃園一名張姓男子上網找「出租女友」約會，竟獸性大發性侵女子。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者吳佩蓁／台北報導

一名女子小雅（化名）從事「出租女友」賺外快，提供顧客約會服務體驗戀愛感，去年6月桃園一名張姓男子與她約定以時薪1000元為代價，由小雅擔任他的出租女友陪伴出遊，並說好不上床不包養；怎料約會當晚，張男帶小雅到摩鐵休息，一進房間張男就獸性大發，將小雅強壓在床上狂親狂舔，並對她指侵得逞。桃園地院審理後，依犯強制性交罪，處張男有期徒刑3年4月，可上訴。

小雅指控，她事前就跟張男提過「出租女友」的價碼及內容，雙方約定1小時新台幣1000元，並強調「是沒有色情，不是包養的那種，不會性交易」，張男聽完一口就答應，雙方去年6月3日第一次約會結束後，張男也匯款600元給小雅。

去年6月8日，小雅與張男第二次約會，當晚張男先約她到購物中心見面，之後又去中壢及中原夜市，晚上便帶小雅到汽車旅館休息，沒想到一進門張男就開始對小雅毛手毛腳，還說一些騷擾的話，小雅嚇得大喊「不要碰我！」但張男仍強行將她按到床上，動手脫小雅衣服，對她又親又舔，過程中小雅夾緊雙腿，甚至出腳踢開張男，但仍不敵張男力氣遭指侵得逞。

▲「出租女友」小雅主張雙方約定好，不上床非色情，僅單純出遊約會。（示意圖／記者周亭瑋攝）



小雅主張，張男雖然有給她200元交通費及8000元現金，但這是她當8小時出租女友的租金，與性沒有關係。事後她趁張男去上廁所時，傳訊向友人求救，並通知男性友人將她救出，一同前往警局報警提告。

對此，張男雖然坦承有親吻小雅，但辯稱有在小雅配合下脫下她的衣物，表示對方同意親嘴唇、臉頰、胸部及撫摸其外陰部，但他沒有用手指插入陰道。且案發後1個月小雅還跟他見面，也有透過通訊軟題傳送貼圖給他，矢口否認犯行。

法官勘驗小雅與張男對話，案發後2日小雅曾傳送訊息質問張男：「我覺得我還是有必要讓你知道。你做的事，讓我沒辦法正常生活，我不自覺想到你做了什麼。很痛苦你知道嗎？為什麼要這樣對我？已讀是什麼意思」，張男僅回復「WORK」、「下班打給你」，且小雅後來7月9日再度與張男碰面，則１是為了蒐集性侵證據，因此認定張男辨詞不足採信。

法官審酌，張男犯後一再卸詞狡辯，未見有何悔意，且至今仍未與小雅達成和解，依犯強制性交罪，處張男有期徒刑3年4月，可上訴。