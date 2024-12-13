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台中酒駕全國最嚴重「昨又1死2傷」　民團喊話盧秀燕改善

▲▼台中警方帶肇事男子到殯儀館完成相驗後，帶回派出所製作筆錄。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中肇事男子無照酒駕釀禍，遭警方帶回派出所製作筆錄。（圖／記者白珈陽攝）

記者李姿慧／台北報導

台中一名22歲林姓男子12日上午開車且無照酒駕高速連撞6車，釀1死2傷，台灣酒駕防制社會關懷協會今(13日)晚發聲明，點名台中市113年1月到9月仍位居全國酒駕死傷嚴重縣市之首位，喊話台中市市長盧秀燕全面向酒駕宣戰，還給市民安全用路環境。

台灣酒駕防制社會關懷協會表示，根據交通部最新統計，台中市今年1月到9月酒駕死傷人數高達901人，雖台中警方努力下，相較去年同期死傷人數1110人已下降18.8%，但台中市仍位居全國酒駕死傷嚴重縣市之首位，平均每個月約有100位市民因酒駕事故受害。

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昨12日台中市再發生嚴重無照酒駕事故，台灣酒駕防制社會關懷協會指出，其肇事時段為上午10點，非酒駕事故好發時段，酒駕宛如恐怖攻擊一般，無以防備，遏止酒駕單靠警力臨檢有其限度，呼籲台中市政府提出全面跨局處酒駕防制策略，包括提高警方取締強度、教育宣導、勞工安全檢查、酒駕高風險族群酒癮評估轉介機制等等配套，才能有效改善酒駕現象。

▲▼台中醉男酒駕撞死人的前6分鐘才走出KTV，而且還撞上2輛汽車1輛機車。（圖／民眾提供，下同）

▲台中醉男酒駕撞死人的前6分鐘才走出KTV並違規過馬路，未料事後開車肇事奪命。（圖／民眾提供）

健保署曾分析健保大數據發現，酒駕所造成的死亡相對風險較非酒駕事故高出5倍，酒駕肇事者死亡相對風險高達6倍，其他受牽累者死亡風險更是一般事故3倍之多。

協會表示，今年全國1月到9月全國酒駕死傷嚴重縣市前三名，分別為台中市(酒駕死傷人數共計901人)、桃園市(酒駕死傷人數共計769人)、台南市(酒駕死傷人數共計716人)。此刻正值12月到隔年1月補冬、聖誕節、跨年、尾牙、春酒等旺季，飲酒機會大增，為酒駕高風險時期，也呼籲所有縣市政府啟動全面防酒駕策略，加強取締酒駕高風險場所。

台灣酒駕防制社會關懷協會也呼籲國人，酒駕可以預防，一時僥倖上路，可能造成家庭破碎與生命逝去的不可挽回。若發現同行親友有酒駕意圖，請積極勸阻，這一小步能挽救生命。社會各界應共同努力，拒絕酒駕，為打造更安全的交通環境而努力。

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