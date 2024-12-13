台3名一貫道長輩赴陸失聯　羅文嘉呼籲蔣萬安：比雙城論壇重要

▲ 海基會秘書長羅文嘉 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

海基會日前公布3名台籍一貫道長輩赴陸，至今失聯超過兩個月。趁著下週雙城論壇舉行之際，海基會秘書長羅文嘉今（13）日呼籲台北市政府蔣萬安重視這件事，是否透過雙城論壇期間向對岸表達，給予家屬安心的答覆，讓3名台灣人平安回到台灣。

羅文嘉提到，約在今年10月10日前後，發生中國大陸公安闖入民宅事件，然後逮捕了裡面一些民眾，詳細總人數不清楚，確定其中有3人為台灣一貫道信徒，大概平均年齡70多歲，據了解，他們是過去陪當地人讀一貫道經書。

羅文嘉本月4日曾於立法院說明，今年10月10日前後，大陸公安突然闖入大陸廣東中山地區一處民宅，逮捕部分人員，包括台灣來的3名道親，年紀超過70歲，為何無故遭到抓捕，至今大陸方面沒有任何回應。

由於事發兩個多月，羅文嘉今天於主持例行記者會，再次表帶對該使是件重視。根據海基會掌握訊息，3名失聯的一貫道道親平均70、80歲，當時在大陸廣東中山被逮補，但是哪一個單位執法？原因為何？現在已經快兩個月，沒有任何消息，海基會也透過各種管道查詢，對岸沒有任何回應。

羅文嘉說，「3位都是年紀很大的長者，不是從事政治行為，就是一貫道道親聚會，在民宅裡頭讀四書五經。」他也呼籲台灣各界要重視這件事，「我認為比雙城論壇更重要、更有意義。」

「如果蔣市長聽到這樣的消息，聽到我的呼籲，能否透過雙城論壇，正式向中共提出迅速恢復他們的人身自由，讓他們平安回到台灣。」羅文嘉補充說，「也是我講的一手說交流，一手限制拘禁台灣國人在那邊的非政治性的活動。」

據了解，3名在對岸失聯一貫道台灣人，傳出目前關押在珠海看守所，由於年紀都很大，並且有慢性病史，關於藥物方面供給目前家屬沒有提出協助，不過對於長者安全十分憂慮。海基會也持續奔走，希望透過各種管道協助當事人進快回台。