雙城論壇真心交流？　羅文嘉喊話蔣萬安：請轉達對岸停止演習一周

▲ 海基會副董事長兼秘書長羅文嘉 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

雙城論壇首次「封殺」上海市台辦主任層級來台，外界認為我方格局太小。依照陸委會評估原因，是否也讓重視兩岸交流的海基會難有施展空間？海基會秘書長羅文嘉今（13）日提出個人建議，若大陸方面真的在意台灣民眾感受，希望在雙城論壇期間，對岸能停止解放軍軍機擾台3天或5天，甚至一星期都好，並且呼籲台北市長蔣萬安能向對方轉達。

一波多折的雙城論壇將於17日登場，傳出原隨團的新上任上海市台辦主任金梅，以及9名大陸媒體記者審核未能通過。陸委會今回應，主要針對陸方公布「懲獨22條」，政府對中共重要官員來台，都會嚴格審查，以表達抗議和不滿。

對於陸委會決定，羅文嘉稍早舉行例行記者會時也表示尊重主管機關決定，「海基會按照陸委會政策來執行兩岸相關業務」，並且強調兩岸不可能不往來，必須透過兩會機制繼續往來。

《東森新媒體ETtoday》提問，「談及雙城論壇氛圍，上海市台辦主任算是史無前例，第一次被封殺，過去我方講的堆疊善意，在外界看來可能有一些不友善的情況存在？以及如何看待現在交流？相信海基會一直很想做（兩岸）交流，陸委會也有把關的理由，這樣的氛圍之下，海基會是否感到綁手綁腳，想交流又不能夠突破？」

羅文嘉首先提出建議，「最好的辦法就是，雙城論壇期間，中共國台辦、上海台辦可以停止軍演，或是軍機、軍艦繞台3天或5天也好，如果真的有心交流，認為雙城論壇很重要。」

羅文嘉也呼籲，誠懇台北市政府市長蔣萬安能夠轉達，雙城論壇已經行之有看，如果（對岸）真的那麼在意台灣人民的感受，能否請對岸停止軍事演習5天甚至是一個禮拜。

▲羅文嘉呼籲兩岸透過兩會解決問題是最好的橋梁、最好的機制。（圖／記者任以芳攝）

「中共對台統眾統戰部門的正式用語，入黨、入戶、入腦、入心。」羅文嘉拿出英國《衛報》報導進一步解釋，「中國如何要進入台灣年輕人世代，透過APP來進入你的腦，你的心，中共向來說不搞陰謀，講的是陽謀。

羅文嘉強調，「中共一手刀槍棍棒威脅、恐嚇，一手拿鮮花水果說交心交流，你相信嗎？」他認為台灣人很善良，也覺得台灣人也沒那麼傻。

回歸兩岸交流現況，羅文嘉也感嘆，自從2016年蔡英文總統當選以來，對岸直接切斷原本建立的（海基會、海峽會）兩會的往來機制，因為政治的原因切斷，直到現在沒有恢復。

他也指出，「如果真的重視兩岸交流，以及要解決的問題，透過兩會來解決問題是最好的橋梁，最好的機制，也是智慧的結晶，制度性的協商交流也是最好的方式。」