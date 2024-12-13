【廣編】史上最「厚」紅包酒！林美秀也認證的春節大器送禮首選

▲最「厚」的金高紅包酒是林美秀也認證的開春大器送禮首選！

圖、文／黑松提供

延續過去產品系列的廣大好評，金高紅包酒今年推出「大吉大利」、「財源廣進」的雙色紅包酒禮盒，以及全新升級的「恭喜大發財」1公升金高，大容量加上爆棚喜氣設計，絕對榮登春節最吸睛的招財吉祥物；今年特別邀請林美秀擔任產品大使，傳授開春贏得好人緣的送禮秘訣！2025年開春就用最「厚」紅包酒獻上祝福，酒厚禮數重，絕對是今年春節最體面的送禮首選！雙色紅包酒禮盒及1公升「恭喜大發財」金門高粱酒，12/11起全台各地區酒類專賣店陸續開賣、7-ELEVEN開始預購（實際售價、庫存及販售方式請依各通路為主）。

繼前兩年推出「可以喝的紅包酒」大獲好評後，金高延續紅包概念推出「緞金龍2025新春特仕版」，用醇厚風味口感挑戰市場最「厚」紅包酒！特地邀請金鐘影后林美秀擔任產品大使，將好人緣又親切的形象與產品完美結合，她力薦紅包酒作為贈禮首選：「春節送禮也不能漏了這款最厚的紅包酒，酒夠醇厚、禮數才會夠！」

做為「可以喝的紅包」系列新作，今年「緞金龍2025新春特仕版」再將紅包概念發揮地淋漓盡致，將最帶財的金紅色包覆瓶身，印上「大吉大利」、「財源廣進」的吉祥燙金字樣，增添滿滿喜氣與財氣。獨特醇厚高粱酒體，凸顯送禮者的大氣與重視對方的心意，搭配期間限定的二入雙色紅包禮盒，一次將吉利、財源雙重福氣送上門！

此外，黑松與金門酒廠順應酒友呼聲，加碼推出史上最大升級版紅包酒–「大發財酒」，容量達1公升的「大發財酒」絕對會是餐桌上的吸睛焦點，瓶身設計也升級為恭喜「大」發財，用超大容量滿載最誠摯的新年祝福，吉祥好兆頭更上一層樓，保證財運旺還要更旺！