　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】史上最「厚」紅包酒！林美秀也認證的春節大器送禮首選

▲▼史上最「厚」紅包酒！林美秀也認證的春節大器送禮首選。（圖／業者提供）

▲最「厚」的金高紅包酒是林美秀也認證的開春大器送禮首選！

圖、文／黑松提供

延續過去產品系列的廣大好評，金高紅包酒今年推出「大吉大利」、「財源廣進」的雙色紅包酒禮盒，以及全新升級的「恭喜大發財」1公升金高，大容量加上爆棚喜氣設計，絕對榮登春節最吸睛的招財吉祥物；今年特別邀請林美秀擔任產品大使，傳授開春贏得好人緣的送禮秘訣！2025年開春就用最「厚」紅包酒獻上祝福，酒厚禮數重，絕對是今年春節最體面的送禮首選！雙色紅包酒禮盒及1公升「恭喜大發財」金門高粱酒，12/11起全台各地區酒類專賣店陸續開賣、7-ELEVEN開始預購（實際售價、庫存及販售方式請依各通路為主）。

繼前兩年推出「可以喝的紅包酒」大獲好評後，金高延續紅包概念推出「緞金龍2025新春特仕版」，用醇厚風味口感挑戰市場最「厚」紅包酒！特地邀請金鐘影后林美秀擔任產品大使，將好人緣又親切的形象與產品完美結合，她力薦紅包酒作為贈禮首選：「春節送禮也不能漏了這款最厚的紅包酒，酒夠醇厚、禮數才會夠！」

做為「可以喝的紅包」系列新作，今年「緞金龍2025新春特仕版」再將紅包概念發揮地淋漓盡致，將最帶財的金紅色包覆瓶身，印上「大吉大利」、「財源廣進」的吉祥燙金字樣，增添滿滿喜氣與財氣。獨特醇厚高粱酒體，凸顯送禮者的大氣與重視對方的心意，搭配期間限定的二入雙色紅包禮盒，一次將吉利、財源雙重福氣送上門！

此外，黑松與金門酒廠順應酒友呼聲，加碼推出史上最大升級版紅包酒–「大發財酒」，容量達1公升的「大發財酒」絕對會是餐桌上的吸睛焦點，瓶身設計也升級為恭喜「大」發財，用超大容量滿載最誠摯的新年祝福，吉祥好兆頭更上一層樓，保證財運旺還要更旺！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／麟洋配落敗　李洋生涯正式告終
快訊／幼兒園恐怖虐童！多人遭巴頭、摔床上　教保員被解僱
賈永婕談101跨年煙火連3跳針「很精彩」　王世堅逼問：下台還
「跟劉真同病」　Paul：已交代遺言
快訊／台中男暈倒死亡！
刷新中國入冬最低溫！　僅-42.1℃
尹錫悅真的瘋了？　南韓醫師警告

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

女生月花8千買保養品？2款「美容神器」價格親民、保養有感

【廣編】史上最「厚」紅包酒！林美秀也認證的春節大器送禮首選

沾水就能刷！3M全新升級替換式馬桶刷年末超殺促銷只在美式賣場

慕新春赫躍升！慕赫單一麥芽威士忌躍金典藏版限量上市　全新包裝嶄新開始

拍賣平台公布2024十大驚奇之最　峮峮絕版球衣刷新啦啦隊周邊最高價紀錄

【廣編】BREEZEONLINE邁向虛實整合新時代！全台電商首家實體POP UP概念店《Showroom》1212開幕

超商「買1送1」大集合！奶蓋雪糕、人氣泡麵都有　10元喝烏龍拿鐵

達美樂「起司火山披薩買1送1」限時開跑！外送限定

限今天！全家美式、國寶奶茶「買1送1」神券開搶　萊爾富咖啡5折

【廣編】助攻體力、支持行動力*　力增飲活力強化配方新上市

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

阿Ken無酬主持演唱會「會互相力挺」　曝周杰倫首場開演前「為兒子剪頭髮」

蔡依林明年春天發行新專輯　喊話：請大家把錢存好！

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ

周杰倫「第3場原定嘉賓曝」　阿Ken揭江蕙二度上台內幕

謝宜容被羈押 涉霸凌還拿公帑圖利廠商｜20241212 ET午間新聞

女生月花8千買保養品？2款「美容神器」價格親民、保養有感

【廣編】史上最「厚」紅包酒！林美秀也認證的春節大器送禮首選

沾水就能刷！3M全新升級替換式馬桶刷年末超殺促銷只在美式賣場

慕新春赫躍升！慕赫單一麥芽威士忌躍金典藏版限量上市　全新包裝嶄新開始

拍賣平台公布2024十大驚奇之最　峮峮絕版球衣刷新啦啦隊周邊最高價紀錄

【廣編】BREEZEONLINE邁向虛實整合新時代！全台電商首家實體POP UP概念店《Showroom》1212開幕

超商「買1送1」大集合！奶蓋雪糕、人氣泡麵都有　10元喝烏龍拿鐵

達美樂「起司火山披薩買1送1」限時開跑！外送限定

限今天！全家美式、國寶奶茶「買1送1」神券開搶　萊爾富咖啡5折

【廣編】助攻體力、支持行動力*　力增飲活力強化配方新上市

地熱能發電涉原基法諮商程序及回饋機制　台東縣府積極爭取

Nissan公布東京改裝車展陣容！電動版R32 GT-R、粗獷X-Trail成亮點

營養師教你吃薑母鴨不水腫！吃料前先喝湯、選擇蔬菜替代火鍋料

敘利亞新局　「阿薩德政權倒台」的政治轉型與區域博弈

快訊／台南某幼兒園爆虐童！多人遭巴頭、摔床上　教保員被解僱

快訊／麟洋配不敵大馬組合無緣年終賽4強　李洋生涯正式告終

5年磨一劍！全英語跨域　雲林明德中學外交小尖兵全國特優

「東金包機」有譜　明年3月即將起飛

J.Sheon認了「有隱疾」　常分心、深夜睡不著：真的不是故意的

「永靖謝平安」12／14登場！　帥氣冠軍帽...點3步驟免費送

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

消費熱門新聞

限今天！全家美式、奶茶買1送1神券開搶

雙胞胎實驗證實　Alpecin擊退白髮咖啡因泡沫染髮露讓年輕重現

蝦皮購物雙12優惠延長　超夯不沾鍋破盤12元

全家1招「7元吃燒仙草、喝美式」

達美樂起司火山披薩限時買1送1

「酷洛米、布丁狗」湯圓超萌！

全台第3家本村炸雞開幕送炸雞兌換券

繼光香香雞開賣2大新品！

超商「買1送1」懶人包！雪糕、泡麵都有

指定賣場驚現助消化代謝好物！網友分享：93%有感回購*

全家咖啡「12杯省400」雙12優惠限3天

LAWSON來台消息空歡喜？萊爾富再發聲明：沒有任何接觸

寶可夢加持年菜！皮卡丘佛跳牆超萌

漢堡王無麵包小牛堡雙12驚喜回歸

更多熱門

相關新聞

胡宇威釋放真實自己品味獨一無二

胡宇威釋放真實自己品味獨一無二

胡宇威2005年23歲時返台進入演藝圈，憑著帥氣外型、挺拔身材和一口流利的英文，在偶像劇中脫穎而出爆紅，但他並未因此自滿，仍積極挑戰各種角色，從電影到電視永不放棄冒險挑戰等，都讓觀眾看到用心耕耘以及真實的胡宇威，而人生勝利組的男神其實有著一套自己的獨特正能量哲學。

利百代攜手黑松發送聖誕福音

利百代攜手黑松發送聖誕福音

韓星搶先試喝燦笑「要瘋掉了」！

韓星搶先試喝燦笑「要瘋掉了」！

黑松教育基金會　為孩子打造環境教育的日常

黑松教育基金會　為孩子打造環境教育的日常

「黃埔100 世紀榮耀紀念酒」隱藏細節一次告訴你！

「黃埔100 世紀榮耀紀念酒」隱藏細節一次告訴你！

關鍵字：

黑松金門高粱

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」

王思佳開酸「罵完還照抄」釣出藍心湄回4字

有「3早期徵兆」恐腎臟壞了！醫：96%患者不知自己生病

電影頻道／雷婕熙7年前未婚生子曝心境　曾是渴愛戀愛腦爆近年大改變

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

王世堅前助理改賣水果　年收破3600萬

Pornhub「年度熱搜關鍵字」曝光

失主懸賞10萬！看完演唱會退租「恐龍娃娃不見了」

韓劇男神爆霸凌消失4年！突現菲律賓當歌手

27K被資遣！老闆「1年後突來電」　她上網一查傻了

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」網看傻：也太拚了

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝散步

女優爽幫男粉吞吐！不知口愛會染愛滋　秒崩潰

37歲主持人火災身亡！睡夢中來不及逃生

女兒被性侵報警沒用　男飛回國私刑斃命變態男

更多

最夯影音

更多

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面