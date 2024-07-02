走過百年！金酒公司獻上「黃埔100 世紀榮耀紀念酒」選色、酒標、提繩全是吸睛亮點

▲近日，在一系列承襲黃埔軍校傳統、建校百年的紀念活動中，「黃埔100 世紀榮耀紀念酒」不僅成為了眾所矚目的榮耀焦點，也旨在勉勵國軍與國人勿忘吾道艱辛，同時為保衛國家的軍人致上最高的敬意。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

做為現代軍事史上重要學府之一，「黃埔軍校」在今年2024年慶祝建校100週年！為了紀念這一重要的里程碑，金酒公司特別為黃埔軍校推出了慶賀百年的「黃埔100 世紀榮耀紀念酒」（以下簡稱「黃埔100」），既以獨具口碑且窖藏的純糧固態發酵58度特優金門高粱酒做為紀念酒體，從外包裝到瓶身設計也多有著墨，不僅要讓所有老學長們再度燃起軍人魂，更要讓酒饕在品味美酒時，領略百年以來激勵人心且熱淚激昂的歷史。

黃埔軍校原名為「陸軍軍官學校」，由孫中山在1924年於中國廣東省廣州市黃埔島（長洲島）建立，因此人們至今仍習慣以「黃埔軍校」稱之。蔣中正當時被任命為首任校長，並親頒「親愛精誠」為校訓，用意在於勉勵同袍能相親相愛、精益求精、誠心誠意。不過更少人知道的是，黃埔陸軍官校曾經因為戰亂時局而三度遷校，1924～1928年為黃埔時期，1928～1936年為南京時期，1937～1949為成都時期，後於台灣的高雄鳳山復校至今，共歷時100年，期間也培育了畢業軍官28萬餘人，回首這百年時光，可謂艱辛不易。近日，在一系列承襲黃埔軍校傳統、建校百年的紀念活動中，這款「黃埔100」紀念酒也就成為了眾所矚目的榮耀焦點！

熟悉金門高粱紀念酒款的酒饕都知道，「色彩設計」是每一款紀念酒款最為講究與精神定調的關鍵之一，「黃埔100」紀念酒自然不會小覷這些細節！此款紀念酒的經典瓶身，以象徵鎮定自若、處事沉穩的黃埔軍綠為底色，酒標更是以璀璨耀眼的嘉禾金打造，由雙龍簇擁著正中央的金色勳章，凸顯黃埔陸軍最看重的榮譽與精神。與金色勳章搭配的緞帶則以鑲金黑色緞帶為搭配，以此緬懷犧牲奉獻的烈士們，並為黃埔先賢致上最崇高的敬意。

▲「黃埔100 世紀榮耀紀念酒」酒標以圓形12道光芒造型為主體的金色勳章與鑲金黑色緞帶為設計，收藏或送禮都展現出金酒獨有的細膩質感！

值得一提的是，酒標採用的這枚勳章來頭不小，不是別的，正是軍人最高榮譽的青天白日勳章，以圓形12道光芒造型為主體，中心置入象徵二次世界大戰抗戰勝利的雙穗嘉禾，充分展現我國歷史、文化與軍人精神，任誰看了都不禁心懷感佩、肅然起敬！

驚喜的是，將瓶身轉至背面會發現「黃埔100」紀念酒竟然還有背標設計！即使不是軍人與眷屬，一般人也都極有印象的「親愛精誠」校訓書法字，就被採用做為背標的一環，校訓底下，更繪以別具歷史意義的黃埔軍校校門，象徵黃埔軍人永遠為國忠誠的歷史傳承。

瓶身上的細節，其實也可在盒裝設計上發現，然而這次最吸睛的設計要屬外盒綬帶提繩了。此次，金酒公司不滿足以一般提繩慶賀難得的黃埔100年，而是特別將軍服上的綬帶做為提繩設計，綴以陸軍金釦子重現，讓人瞬間就聯想到黃埔軍裝上別著的亮眼金黃穗帶，更要讓黃埔軍校的老學長們感動與回憶滿滿。

▲盒裝不只有別著陸軍金釦子與綬帶提繩的設計，瓶身上的金色勳章、鑲金黑色緞帶、親愛精誠校訓書法字以及黃埔軍校的創始大門，在外盒也看得到！

然而，金酒公司不僅僅在瓶身、盒身與酒標設計上獨樹一幟，更在金門高粱酒的挑選上下足了工夫！紀念酒酒體嚴選純糧固態發酵58度特優金門高粱酒，該酒款以古法「純糧固態發酵」釀造，酒款香氣奔放，恰如軍職給人的熱血意象，然而中段與尾韻也轉為醇厚柔順的飽滿陳香，圓潤的口感與香氣，猶如黃埔軍人以犧牲、團結、負責以及勇氣、信仰與信任之精神鎮守國家安危，讓全國子民得以放心將安全福祉交予國軍守護。

品飲「黃埔100年」紀念酒，繚繞在唇齒的酒香甘美且悠長，也讓各方酒饕難得以酒款紀念流芳百年的浩然正氣與黃埔精神。金酒公司表示，「黃埔100年」紀念酒的問世，旨在緬懷黃埔建軍的艱辛歷程，並為保衛國家犧牲奉獻的黃埔軍人魂，獻上最高的敬意與感佩之意。無論是曾在黃埔軍校揮灑汗水的前輩，或是對這段現代史感興趣的收藏家，一時之選的「黃埔100年」紀念酒，對於自收或送禮來說，都是別具劃時代意義的紀念與禮讚。