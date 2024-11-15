韓星搶先試喝笑喊「要瘋掉了」！Super Junior利特激推必喝金高是它

▲讓Super Junior利特醉心的「創世者桶陳金門高粱酒No.2」，11/6起限量上市。（圖／金高提供，下同）

消費中心／綜合報導

韓流風潮席捲台灣已久，就算沒有主動追Kpop看韓劇，也一定被洗腦到能哼個幾句或脫口而出經典台詞！這幾年隨著社群媒體改變互動習慣，韓星與我們的距離似乎也愈來愈近，像是多位知名南韓籍啦啦隊員選擇來台發展，頂流藝人私服訪台大啖美食被網友幸運捕獲，甚至還有知名YTR和綜藝咖在自家頻道開喝起台灣高粱酒！而10多年前靠著「Sorry Sorry」奠定萬年歐爸地位的知名韓團Super Junior，今年更直接在高雄台北舉辦4場演唱會，寵粉表現也讓人笑稱他們把台灣當灶咖。不過最驚喜的莫過於，SJ隊長利特就在直播驚喜公開即將與金門高粱酒新品展開合作，原來就是這支「創世者桶陳金門高粱酒No.2」！

▲Super Junior隊長利特先前曾在直播中公開要與金門高粱酒新品展開合作，讓台灣粉絲直呼超驚喜。

劃時代力作「創世者桶陳金門高粱酒No.2」

竟讓利特回想起Super Junior成軍至今的點滴

繼2023年受到市場熱烈迴響的「創世者桶陳金門高粱酒」後，2024年金門酒廠與黑松公司再推劃時代力作「創世者桶陳金門高粱酒No.2」！和近來韓國人瘋買的台灣高粱酒不同的是，「創世者」主打將甄選原酒與訂製橡木桶進行匹配並過桶陳釀，每一批次也堅持以「酒體當下最適切的酒度」直接原酒灌裝，而且原酒還可以在瓶身裡持續陳年，是韓國人完全沒想過的「類威士忌高粱酒」，這個全新概念與技術也深深震撼SJ的利特！引領成軍即將滿20年的Super Junior，利特格外懂得「時間」帶來的變化與細膩層次，就如身為隊長的他亦在這19年間，從展現活力年輕的男子組合，逐步嘗試著主持、綜藝，甚至音樂製作人與音樂劇演員，優異的表現與成績也讓身為關注他多年的粉絲感到驕傲。

▲Super Junior利特認為自己的演藝事業跟「創世者桶陳金門高粱酒No.2」一樣，都是經過時間的淬鍊才有了現在的滋味。

利特在接受訪問時提到，「我認為推動我們在這19年裡一直努力進步和持續活動的最重要原因，就是我們的粉絲！他們一直給予我們滿滿的支持和愛，讓我們帶著想回報他們珍貴情感的心，才能持續進步發展。」如此跨界嘗試與不斷創新的精神，恰如「創世者桶陳金門高粱酒No.2」代表著推陳出新的堅持，未加焦糖染色的天然琥珀色原酒酒體亦如利特秉持的初心，既隨著年份迎來層層變化，卻也保留珍稀原酒原有的糧香與窖香，如同Super Junior從偶像走到多元藝人的進階歷程，交織出令人驚豔讚賞的風貌。在了解「創世者桶陳金門高粱酒No.2」的故事後，利特不禁露出燦爛微笑，「和我們的精神很相似呢！」

交織陳年窖香糧香與橡木桶獨有的奶油、香草、堅果香

利特試飲燦笑，「南韓的高粱酒愛好者應該會瘋掉！」

透過威士忌橡木桶的過桶陳釀工藝，「創世者桶陳金門高粱酒No.2」將高粱酒的風味提升到全新高度。斟滿酒杯後輕吸酒香，從鼻咽至喉間隨即滿盈著淡雅細膩的紫羅蘭花香氣息，輕啜一口醇香豐滿的酒體，讓凝聚的陳年窖香糧香瞬間在口中綻放，隨後逸出的奶油、香草、堅果香，讓初嚐的利特眼睛一亮，原本只有在威士忌才能品酩到的討喜風味，竟然讓他在台灣獨有的高粱酒中覓得蹤跡，而且兩者風味接連得毫無違和，令他盛讚，「創世者桶陳金門高粱酒No.2的香醇與深邃遠超過我以前喝過的高粱酒，香氣也更加柔和。相比之前喝過的金門高粱酒，無論是味道還是香氣都更上一層樓！」

▲▼「創世者桶陳金門高粱酒No.2」飽含紫羅蘭花香、奶油、香草、堅果香等，風味多層次，讓Super Junior利特盛讚比之前喝過的金門高粱酒更上一層樓。

他笑言，對於本來就喜歡高粱酒的韓國人來說，這款酒可能會更受歡迎喔，「我認為非常適合想嘗試高粱酒的新手！」如今對高粱酒頗有心得的他也介紹道，「聽說這支No.2的特別之處也在於，開瓶第一天和一段時間、每年之後的味道會有很大不同。因此建議大家慢慢喝，拉長品酩的時間，感受酒的層次變得愈來愈深，愈加濃郁，就和大家看著我們成長一樣（笑）。」

國民外交的最新伴手選擇

「創世者桶陳金門高粱酒No.2」11/6限量上市，寵粉再加碼送利特專屬海報

讓Super Junior利特也醉心的「創世者桶陳金門高粱酒No.2」，於11/6（三）限量上市，即日起於全台各地酒類專賣店開放洽詢（實際價格、庫存及販售方式，依各通路為準），11/27（三）15點59分前至全家便利商店、7-ELEVEN購買「創世者桶陳金門高粱酒 No.2」，於活動官網綁定LINE帳號黑松會員並登錄發票，即有機會抽中限量利特X金門高粱酒小卡（限量30張）、海報（限量50張）。

更多資訊請關注活動網站：https://campaign.heysong.com.tw/kkl1106

▲Super Junior利特任形象大使受好評！

無論是烈酒迷或Super Junior的粉絲，不妨把握機會體驗創世者桶陳金高獨一無二的迷人風味。如果剛好要準備伴手送給南韓友人，還可以靠Super Junior利特的「加持」送上珍稀限量酒款，以台灣精湛的釀酒工藝開啟全新話題，為國民外交增添芬芳四溢的魅力。

寵粉加碼活動

即日起至58金高FB粉絲專頁活動貼文下方留言，曬出你的「利特周邊小物照片」，即有機會再抽利特 X 創世者N0.2限定版本海報

活動貼文： https://www.facebook.com/58KKLfans/videos/586490447060889